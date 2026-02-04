США готовы встретиться с Ираном, несмотря на изменения места и формата встречи - Рубио

Через день после серии противоречивых сообщений о месте и формате американо-иранских переговоров госсекретарь Марко Рубио заявил, что представители администрации Дональда Трампа работают над тем, чтобы сохранить возможность встречи с иранцами на этой неделе, поскольку напряженность между двумя странами продолжает расти, передает УНН со ссылкой на AP.

"Я думаю, что иранцы согласились на определенный формат, по какой бы причине это ни произошло, из-за изменения их системы или еще чего-то. Посмотрим, сможем ли мы вернуться к правильному формату. Но Соединенные Штаты готовы встретиться с ними", - сказал Рубио.

Иран надеется на соглашение с США, но готов к войне - глава МИД

Иранское государственное телевидение сообщило в среду, что переговоры состоятся в Омане, а не в Турции, как планировалось изначально.

Американские военные сбили иранский дрон, который приблизился к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море