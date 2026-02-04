США готовы встретиться с Ираном, несмотря на изменения места и формата встречи - Рубио

$43.190.22
16:19 • 4762 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 10317 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 10290 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 10782 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 18144 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 24978 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 19419 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 22515 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 36096 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 51897 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 27058 просмотра
Военные КНДР ведут огонь по Украине из курской области рф - ГУР4 февраля, 11:55 • 7020 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-ДабиPhoto13:46 • 15930 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 7018 просмотра
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ14:49 • 9214 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 27131 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 59901 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 60833 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 99886 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 108061 просмотра
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Китай
Киевская область
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo18:16 • 48 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto17:19 • 1840 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto16:32 • 2776 просмотра
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палатеPhotoVideo15:33 • 4172 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 7134 просмотра
США готовы встретиться с Ираном, несмотря на изменения места и формата встречи - Рубио

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США работают над организацией встречи с Ираном на этой неделе. Иранское государственное телевидение заявило, что переговоры состоятся в Омане.

США готовы встретиться с Ираном, несмотря на изменения места и формата встречи - Рубио

Через день после серии противоречивых сообщений о месте и формате американо-иранских переговоров госсекретарь Марко Рубио заявил, что представители администрации Дональда Трампа работают над тем, чтобы сохранить возможность встречи с иранцами на этой неделе, поскольку напряженность между двумя странами продолжает расти, передает УНН со ссылкой на AP.

"Я думаю, что иранцы согласились на определенный формат, по какой бы причине это ни произошло, из-за изменения их системы или еще чего-то. Посмотрим, сможем ли мы вернуться к правильному формату. Но Соединенные Штаты готовы встретиться с ними", - сказал Рубио.

Иран надеется на соглашение с США, но готов к войне - глава МИД02.02.26, 00:55 • 10838 просмотров

Иранское государственное телевидение сообщило в среду, что переговоры состоятся в Омане, а не в Турции, как планировалось изначально.

Американские военные сбили иранский дрон, который приблизился к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море03.02.26, 20:07 • 5082 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Марко Рубио
Дональд Трамп
Оман
Турция
Соединённые Штаты