Американские военные сбили иранский дрон, который приблизился к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море

$42.970.16
50.910.12
ukenru
16:50 • 4520 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 6942 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 5586 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 15755 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 23390 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 15291 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 23349 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 33636 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 31499 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 28746 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
0.6м/с
77%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета3 февраля, 09:06 • 30215 просмотра
Второй раунд переговоров в Абу-Даби: песков рассказал, кто вошел в состав делегации рф3 февраля, 10:54 • 9198 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 14970 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 14823 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 12904 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 12957 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 14875 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 58568 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 67801 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 51970 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Китай
Киевская область
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака18:03 • 130 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video16:57 • 1658 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 7388 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 14999 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 30300 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Фильм

Американские военные сбили иранский дрон, который приблизился к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море

Киев • УНН

 • 104 просмотра

В Аравийском море американские военные сбили иранский беспилотник Shahed-139, который агрессивно приблизился к авианосцу USS Abraham Lincoln. Беспилотник маневрировал в направлении корабля в 500 милях от побережья Ирана.

Американские военные сбили иранский дрон, который приблизился к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море

Американские военные во вторник сбили иранский беспилотник после того, как тот "агрессивно" приблизился к авианосцу ВМС США. Инцидент произошел в Аравийском море, сообщил Fox News представитель Центрального командования США, передает УНН

Американские военные во вторник сбили иранский беспилотник после того, как тот "агрессивно приблизился к авианосцу ВМС США с непонятными намерениями 

- заявил представитель. 

Он добавил, что USS Abraham Lincoln (CVN 72) проходил по Аравийскому морю примерно в 500 милях от южного побережья Ирана, когда иранский беспилотник Shahed-139 без необходимости маневрировал в направлении корабля. 

Напомним 

Анонсированная президентом США Дональдом Трампом "армада" во главе с боевой группой авианосцев USS Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток, а современные истребители F-35 приблизились к региону.

Павел Башинский

Новости Мира
Столкновения
Фокс Ньюс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Военно-морской флот США
Центральное командование США
Шахед-136
Дональд Трамп
Иран