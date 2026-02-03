Американские военные сбили иранский дрон, который приблизился к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море

Американские военные во вторник сбили иранский беспилотник после того, как тот "агрессивно" приблизился к авианосцу ВМС США. Инцидент произошел в Аравийском море, сообщил Fox News представитель Центрального командования США, передает УНН.

Американские военные во вторник сбили иранский беспилотник после того, как тот "агрессивно приблизился к авианосцу ВМС США с непонятными намерениями - заявил представитель.

Он добавил, что USS Abraham Lincoln (CVN 72) проходил по Аравийскому морю примерно в 500 милях от южного побережья Ирана, когда иранский беспилотник Shahed-139 без необходимости маневрировал в направлении корабля.

Напомним

Анонсированная президентом США Дональдом Трампом "армада" во главе с боевой группой авианосцев USS Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток, а современные истребители F-35 приблизились к региону.