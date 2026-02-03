Американські військові збили іранський дрон, який наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі

Американські військові у вівторок збили іранський безпілотник після того, як той "агресивно" наблизився до авіаносця ВМС США. Інцидент стався в Аравійському морі, повідомив Fox News речник Центрального командування США, передає УНН.

Він додав, що USS Abraham Lincoln (CVN 72) проходив Аравійським морем приблизно за 500 миль від південного узбережжя Ірану, коли іранський безпілотник Shahed-139 без потреби маневрував у напрямку корабля.

Нагадаємо

Анонсована президентом США Дональдом Трампом "армада" на чолі з бойовою групою авіаносців USS Abraham Lincoln прибула на Близький Схід, а сучасні винищувачі F-35 наблизилися до регіону.