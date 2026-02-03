Американські військові збили іранський дрон, який наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі

$42.970.16
50.910.12
ukenru
16:50 • 4436 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 6774 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 5456 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 15696 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 23347 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 15278 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 23339 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 33631 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 31494 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 28743 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
0.6м/с
77%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради3 лютого, 09:06 • 30118 перегляди
Другий раунд переговорів в Абу-Дабі: песков розповів, хто увійшов до складу делегації рф3 лютого, 10:54 • 8978 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 14821 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 14624 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"14:37 • 12725 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"14:37 • 12875 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 14791 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 58529 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 67768 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 51948 перегляди
Актуальнi люди
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Китай
Київська область
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу18:03 • 88 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video16:57 • 1624 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto14:20 • 7352 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 14948 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 30288 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Фільм

Американські військові збили іранський дрон, який наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі

Київ • УНН

 • 50 перегляди

В Аравійському морі американські військові збили іранський безпілотник Shahed-139, який агресивно наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln. Безпілотник маневрував у напрямку корабля за 500 миль від узбережжя Ірану.

Американські військові збили іранський дрон, який наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі

Американські військові у вівторок збили іранський безпілотник після того, як той "агресивно" наблизився до авіаносця ВМС США. Інцидент стався в Аравійському морі, повідомив Fox News речник Центрального командування США, передає УНН

Американські військові у вівторок збили іранський безпілотник після того, як той "агресивно наблизився до авіаносця ВМС США з незрозумілими намірами 

- заявив речник. 

Він додав, що USS Abraham Lincoln (CVN 72) проходив Аравійським морем приблизно за 500 миль від південного узбережжя Ірану, коли іранський безпілотник Shahed-139 без потреби маневрував у напрямку корабля. 

Нагадаємо 

Анонсована президентом США Дональдом Трампом "армада" на чолі з бойовою групою авіаносців USS Abraham Lincoln прибула на Близький Схід, а сучасні винищувачі F-35 наблизилися до регіону.

Павло Башинський

Новини Світу
Сутички
Fox News
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Військово-морські сили США
Центральне Командування Збройних сил США
Шахед-136
Дональд Трамп
Іран