США готові зустрітися з Іраном, незважаючи на зміни місця та формату зустрічі - Рубіо

$43.190.22
50.950.04
ukenru
16:19 • 3974 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 8880 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 9070 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 10063 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 17583 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 24722 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19256 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22396 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35997 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 51723 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.1м/с
81%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 25876 перегляди
Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР4 лютого, 11:55 • 5860 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 15298 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 5452 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ14:49 • 8006 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 26059 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 59305 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 60293 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 99327 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 107496 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Київська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 1014 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 2112 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 3542 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 5688 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 27273 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Дипломатка

США готові зустрітися з Іраном, незважаючи на зміни місця та формату зустрічі - Рубіо

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Держсекретар Марко Рубіо повідомив, що США працюють над організацією зустрічі з Іраном цього тижня. Іранське державне телебачення заявило, що переговори відбудуться в Омані.

США готові зустрітися з Іраном, незважаючи на зміни місця та формату зустрічі - Рубіо

Через день після серії суперечливих повідомлень про місце та формат американо-іранських переговорів держсекретар Марко Рубіо заявив, що представники адміністрації Дональда Трампа працюють над тим, щоб зберегти можливість зустрічі з іранцями цього тижня, оскільки напруженість між двома країнами продовжує зростати, передає УНН із посиланням на AP.

"Я думаю, що іранці погодилися на певний формат, з якої б причини це не сталося, через зміну їхньої системи чи ще щось. Подивимося, чи зможемо ми повернутись до правильного формату. Але Сполучені Штати готові зустрітися з ними", - сказав Рубіо.

Іран сподівається на угоду зі США, але готовий до війни - глава МЗС02.02.26, 00:55 • 10838 переглядiв

Іранське державне телебачення повідомило у середу, що переговори відбудуться в Омані, а не в Туреччині, як планувалося спочатку.

Американські військові збили іранський дрон, який наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі03.02.26, 20:07 • 5072 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Оман
Туреччина
Сполучені Штати Америки