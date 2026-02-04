США готові зустрітися з Іраном, незважаючи на зміни місця та формату зустрічі - Рубіо

Через день після серії суперечливих повідомлень про місце та формат американо-іранських переговорів держсекретар Марко Рубіо заявив, що представники адміністрації Дональда Трампа працюють над тим, щоб зберегти можливість зустрічі з іранцями цього тижня, оскільки напруженість між двома країнами продовжує зростати, передає УНН із посиланням на AP.

"Я думаю, що іранці погодилися на певний формат, з якої б причини це не сталося, через зміну їхньої системи чи ще щось. Подивимося, чи зможемо ми повернутись до правильного формату. Але Сполучені Штати готові зустрітися з ними", - сказав Рубіо.

Іран сподівається на угоду зі США, але готовий до війни - глава МЗС

Іранське державне телебачення повідомило у середу, що переговори відбудуться в Омані, а не в Туреччині, як планувалося спочатку.

Американські військові збили іранський дрон, який наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі