20:17 • 382 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
19:40 • 1942 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
18:32 • 4548 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
16:19 • 10138 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 13149 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 12414 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 12349 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19014 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 25786 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19763 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
У МЗС Ірану заявили, що переговори з США очікуються в Омані в п'ятницю

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що Іран та США проведуть ядерні переговори в Маскаті у п'ятницю. Переговори відбудуться в Омані, а не в Туреччині, як планувалося раніше.

У МЗС Ірану заявили, що переговори з США очікуються в Омані в п'ятницю

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що Іран та США проведуть ядерні переговори в столиці Оману, Маскаті, у п'ятницю, передає УНН.

Як повідомляє AP, заява глави МЗС Ірану з'явилася після повідомлень про те, що плани переговорів можуть бути зірвані через зміни у форматі та змісті переговорів.

"Я вдячний нашим братам Омана за те, що вони вжили всіх необхідних заходів", — написав Арагчі в середу ввечері на X.

США готові зустрітися з Іраном, незважаючи на зміни місця та формату зустрічі - Рубіо04.02.26, 19:49 • 1784 перегляди

Нагадаємо

Іранське державне телебачення повідомило у середу, що переговори відбудуться в Омані, а не в Туреччині, як планувалося спочатку.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ядерна зброя
Ассошіейтед Прес
Маскат
Оман
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Іран