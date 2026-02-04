У МЗС Ірану заявили, що переговори з США очікуються в Омані в п'ятницю
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що Іран та США проведуть ядерні переговори в Маскаті у п'ятницю. Переговори відбудуться в Омані, а не в Туреччині, як планувалося раніше.
Як повідомляє AP, заява глави МЗС Ірану з'явилася після повідомлень про те, що плани переговорів можуть бути зірвані через зміни у форматі та змісті переговорів.
"Я вдячний нашим братам Омана за те, що вони вжили всіх необхідних заходів", — написав Арагчі в середу ввечері на X.
Іранське державне телебачення повідомило у середу, що переговори відбудуться в Омані, а не в Туреччині, як планувалося спочатку.