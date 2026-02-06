Переговоры США и Ирана в Омане: Тегеран сигнализирует, что быстрого решения эскалации не будет

6 февраля в Маскате (Оман) стартовал первый раунд дипломатических переговоров между представителями США и Ирана. Тегеран уже дал понять, что эта встреча является лишь начальным этапом длительного процесса, а быстрого разрешения кризиса, который поставил регион на грань большой войны, ожидать не стоит. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Главной задачей встречи в Омане является согласование "дорожной карты" для дальнейшего диалога. Делегацию США возглавляет специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, а иранскую сторону - министр иностранных дел Аббас Арагчи. Последний перед началом сессии заявил в сети X, что Иран вступает в дипломатический процесс "с открытыми глазами", помня о военных ударах и санкционном давлении прошлого года.

Цены на нефть снижаются на фоне подготовки к переговорам между США и Ираном в Омане

Несмотря на совместное пребывание за столом переговоров, между сторонами остаются фундаментальные разногласия. Вашингтон настаивает на обсуждении не только ядерной программы, но и баллистических ракет и поддержки региональных ополченцев. В свою очередь, Тегеран стремится ограничить повестку дня исключительно ядерными вопросами и отменой экономических санкций. Иранская сторона сейчас фокусируется на "оценке доброй воли" администрации Трампа, прежде чем переходить к конкретным обязательствам.

США планируют атаковать Иран: американская "армада" прибыла на Ближний Восток - WSJ

Напомним, что ситуация обострилась после того, как Дональд Трамп пригрозил Ирану массированными ударами в случае отказа от нового соглашения. Напряжение усилилось также из-за внутренних протестов в Иране и недавних атак на ядерные объекты страны. Оман, который традиционно выступает посредником в региональных конфликтах, снова стал площадкой, где мир надеется избежать масштабного вооруженного столкновения, которое может охватить весь Ближний Восток.

США готовы встретиться с Ираном, несмотря на изменения места и формата встречи - Рубио