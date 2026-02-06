Переговоры США и Ирана в Омане: Тегеран сигнализирует, что быстрого решения эскалации не будет

$43.140.03
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 30990 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 34749 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 28769 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 42342 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 78342 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 31980 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 30149 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23130 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15804 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15276 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 30992 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 78343 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"
Переговоры США и Ирана в Омане: Тегеран сигнализирует, что быстрого решения эскалации не будет

Киев • УНН

 • 18 просмотра

6 февраля в Маскате стартовал первый раунд дипломатических переговоров между США и Ираном. Тегеран сигнализирует, что встреча является лишь началом длительного процесса без быстрого разрешения кризиса.

Переговоры США и Ирана в Омане: Тегеран сигнализирует, что быстрого решения эскалации не будет

6 февраля в Маскате (Оман) стартовал первый раунд дипломатических переговоров между представителями США и Ирана. Тегеран уже дал понять, что эта встреча является лишь начальным этапом длительного процесса, а быстрого разрешения кризиса, который поставил регион на грань большой войны, ожидать не стоит. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Главной задачей встречи в Омане является согласование "дорожной карты" для дальнейшего диалога. Делегацию США возглавляет специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, а иранскую сторону - министр иностранных дел Аббас Арагчи. Последний перед началом сессии заявил в сети X, что Иран вступает в дипломатический процесс "с открытыми глазами", помня о военных ударах и санкционном давлении прошлого года.

Несмотря на совместное пребывание за столом переговоров, между сторонами остаются фундаментальные разногласия. Вашингтон настаивает на обсуждении не только ядерной программы, но и баллистических ракет и поддержки региональных ополченцев. В свою очередь, Тегеран стремится ограничить повестку дня исключительно ядерными вопросами и отменой экономических санкций. Иранская сторона сейчас фокусируется на "оценке доброй воли" администрации Трампа, прежде чем переходить к конкретным обязательствам.

Напомним, что ситуация обострилась после того, как Дональд Трамп пригрозил Ирану массированными ударами в случае отказа от нового соглашения. Напряжение усилилось также из-за внутренних протестов в Иране и недавних атак на ядерные объекты страны. Оман, который традиционно выступает посредником в региональных конфликтах, снова стал площадкой, где мир надеется избежать масштабного вооруженного столкновения, которое может охватить весь Ближний Восток.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Оман
Соединённые Штаты