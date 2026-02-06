США и Иран начали непрямые переговоры в Омане - СМИ
Киев • УНН
В Омане стартовали непрямые переговоры между официальными лицами США и Ирана. Переговорную группу возглавляют министр иностранных дел Ирана Арагчи и специальный посланник Трампа Уиткофф.
В Омане начались непрямые переговоры между официальными лицами США и Ирана на фоне эскалации напряженности и опасений военного столкновения между двумя странами, сообщает Al Jazeera, пишет УНН.
Подробности
"Непрямые переговоры между официальными лицами США и Ирана начались в Омане. Переговорную группу возглавляют министр иностранных дел Ирана Арагчи и специальный посланник Трампа Виткофф", - пишет издание.
Как сообщается, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в столицу Омана Маскат для участия в переговорах, а советники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер также должны принять участие.
Официальное иранское информационное агентство IRNA и государственное телевидение сообщают, что Виткофф сейчас ведет переговоры с министром иностранных дел Омана.
AP также сообщило, что его журналисты видели, как американский конвой въехал во дворец на окраине Маската, недалеко от международного аэропорта, где Иран и США также проводили переговоры при посредничестве в прошлом году. Сообщается, что на одном из автомобилей были американские флаги.
Также указано, что главный дипломат Омана впервые встретился с иранским дипломатом Арагчи.
