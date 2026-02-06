США и Иран начали непрямые переговоры в Омане - СМИ

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
09:41 • 2694 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 6754 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 41251 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 43072 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 34508 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 47571 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 86497 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 33989 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31213 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23567 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
78%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Ялте студенты льготных категорий остались без денежных доплат к стипендиям - ЦНС6 февраля, 00:45 • 7058 просмотра
Финляндия предоставляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро6 февраля, 01:19 • 10999 просмотра
До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP6 февраля, 01:53 • 13366 просмотра
В Колумбии обстреляли кортеж сенатора: погибли охранники6 февраля, 02:28 • 4318 просмотра
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров04:30 • 12421 просмотра
публикации
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 21251 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 41251 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 86497 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 77767 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 107749 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Богдан Хмельницкий
Илон Маск
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Оман
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 13593 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 16742 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 26125 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 29530 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 63285 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Социальная сеть
Золото
Дипломатка

США и Иран начали непрямые переговоры в Омане - СМИ

Киев • УНН

 • 910 просмотра

В Омане стартовали непрямые переговоры между официальными лицами США и Ирана. Переговорную группу возглавляют министр иностранных дел Ирана Арагчи и специальный посланник Трампа Уиткофф.

США и Иран начали непрямые переговоры в Омане - СМИ
Anadolu

В Омане начались непрямые переговоры между официальными лицами США и Ирана на фоне эскалации напряженности и опасений военного столкновения между двумя странами, сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Подробности

"Непрямые переговоры между официальными лицами США и Ирана начались в Омане. Переговорную группу возглавляют министр иностранных дел Ирана Арагчи и специальный посланник Трампа Виткофф", - пишет издание.

Как сообщается, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в столицу Омана Маскат для участия в переговорах, а советники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер также должны принять участие.

Официальное иранское информационное агентство IRNA и государственное телевидение сообщают, что Виткофф сейчас ведет переговоры с министром иностранных дел Омана.

AP также сообщило, что его журналисты видели, как американский конвой въехал во дворец на окраине Маската, недалеко от международного аэропорта, где Иран и США также проводили переговоры при посредничестве в прошлом году. Сообщается, что на одном из автомобилей были американские флаги.

Также указано, что главный дипломат Омана впервые встретился с иранским дипломатом Арагчи.

Переговоры США и Ирана в Омане: Тегеран сигнализирует, что быстрого решения эскалации не будет06.02.26, 09:46 • 1906 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Мускат
Дональд Трамп
Оман
Соединённые Штаты
Иран