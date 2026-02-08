Трамп привлек военных к ключевым дипломатическим переговорам по Ирану и войне в Украине

$43.140.00
50.900.00
ukenru
7 февраля, 20:45 • 15224 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 27405 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 26737 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 32231 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 27182 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 26626 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 37531 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 48737 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 44849 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 33290 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3.6м/с
83%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Запорожье в плен попали "флагоносцы": ВСУ показали "продвижение" российских силVideo7 февраля, 22:34 • 12944 просмотра
Атака РФ на склады "Рошен" в Яготине: погиб сотрудник ГСЧС7 февраля, 23:07 • 8264 просмотра
Взрыв на электроподстанции в Ленинградской области РФ: населенные пункты остались без светаVideo8 февраля, 00:18 • 5012 просмотра
Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС03:22 • 10818 просмотра
США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP04:30 • 18530 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 3086 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 33654 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 54654 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 48715 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 50223 просмотра
Актуальные люди
Музыкант
Дональд Трамп
Марк Карни
Си Цзиньпин
Майк Помпео
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Иран
Вена
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 17919 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 32114 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 34138 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 42976 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 45990 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Хранитель

Трамп привлек военных к ключевым дипломатическим переговорам по Ирану и войне в Украине

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Дональд Трамп привлек военных лидеров США к дипломатическим переговорам по ядерной программе Ирана и прекращению российско-украинской войны. Этот подход вызвал дискуссию среди экспертов по нацбезопасности и дипломатии.

Трамп привлек военных к ключевым дипломатическим переговорам по Ирану и войне в Украине

Дональд Трамп привлек военных лидеров США к дипломатическим переговорам по ядерной программе Ирана, а также по прекращению российско-украинской войны. Такой подход вызвал дискуссию среди экспертов по нацбезопасности и дипломатии. Об этом сообщает АР, передает УНН.

Переговоры с Ираном

«Адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США, впервые присоединился к непрямым переговорам между США и Ираном в пятницу в Омане, появившись в парадной форме как напоминание о наращивании военной мощи США в регионе», – пишет издание.

Переговоры были направлены на снижение эскалации между США и Ираном вокруг иранской ядерной программы.

Президент Дональд Трамп оценил переговоры как «очень хорошие» и сообщил, что их продолжение запланировано на начало следующей недели. В то же время, он предостерег, что в случае отсутствия договоренностей «последствия будут очень серьезными». По словам аналитика Брукингского института Майкла О’Хэнлона, участие Купера имело целью «сигнализировать о решимости и запугать».

«Включение командующего ЦЕНТКОМ является довольно необычным и, похоже, имеет целью скорее послать определенный месседж, чем увеличить влияние команды переговорщиков на самих переговорах», – написал О'Хэнлон в электронном письме, передает АР.

Украинское направление и реакция экспертов

«Министр армии Дэн Дрисколл, повторяя свою роль на переговорах между Россией и Украиной на этой неделе, приложил усилия, чтобы поддерживать разговор с украинскими чиновниками в перерыве между сессиями, сообщил человек, знакомый с переговорами, который разговаривал на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные переговоры», – сообщает АР.

Эксперты по-разному оценивают такое решение администрации Трампа. Бывшая чиновница по национальной безопасности Элиза Эверс заявила, что привлечение действующих военных к дипломатии свидетельствует об обесценивании традиционных дипломатических инструментов.

В то же время, экс-советник Госдепа США Элиот Коэн отметил, что президенты США и раньше «использовали необычных людей» в качестве посланников.

«Существует давняя традиция американских президентов использовать необычных людей в качестве посланников, если они им доверяют и считают, что они могут донести послание», – сказал Коэн.

Напомним

Министр иностранных дел Ирана заявил о готовности страны к немедленному военному ответу на любую агрессию со стороны Вашингтона. Тегеран предупредил, что американские военные базы на Ближнем Востоке станут приоритетными целями.

Песков заявил, что переговоры по Украине не планируется проводить в США. Однако, по его словам, новый раунд состоится в скором времени.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Центральное командование США
Дональд Трамп
Оман
Соединённые Штаты
Украина
Иран