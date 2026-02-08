Трамп привлек военных к ключевым дипломатическим переговорам по Ирану и войне в Украине

Дональд Трамп привлек военных лидеров США к дипломатическим переговорам по ядерной программе Ирана, а также по прекращению российско-украинской войны. Такой подход вызвал дискуссию среди экспертов по нацбезопасности и дипломатии. Об этом сообщает АР, передает УНН.

Переговоры с Ираном

«Адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США, впервые присоединился к непрямым переговорам между США и Ираном в пятницу в Омане, появившись в парадной форме как напоминание о наращивании военной мощи США в регионе», – пишет издание.

Переговоры были направлены на снижение эскалации между США и Ираном вокруг иранской ядерной программы.

Президент Дональд Трамп оценил переговоры как «очень хорошие» и сообщил, что их продолжение запланировано на начало следующей недели. В то же время, он предостерег, что в случае отсутствия договоренностей «последствия будут очень серьезными». По словам аналитика Брукингского института Майкла О’Хэнлона, участие Купера имело целью «сигнализировать о решимости и запугать».

«Включение командующего ЦЕНТКОМ является довольно необычным и, похоже, имеет целью скорее послать определенный месседж, чем увеличить влияние команды переговорщиков на самих переговорах», – написал О'Хэнлон в электронном письме, передает АР.

Украинское направление и реакция экспертов

«Министр армии Дэн Дрисколл, повторяя свою роль на переговорах между Россией и Украиной на этой неделе, приложил усилия, чтобы поддерживать разговор с украинскими чиновниками в перерыве между сессиями, сообщил человек, знакомый с переговорами, который разговаривал на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные переговоры», – сообщает АР.

Эксперты по-разному оценивают такое решение администрации Трампа. Бывшая чиновница по национальной безопасности Элиза Эверс заявила, что привлечение действующих военных к дипломатии свидетельствует об обесценивании традиционных дипломатических инструментов.

В то же время, экс-советник Госдепа США Элиот Коэн отметил, что президенты США и раньше «использовали необычных людей» в качестве посланников.

«Существует давняя традиция американских президентов использовать необычных людей в качестве посланников, если они им доверяют и считают, что они могут донести послание», – сказал Коэн.

Напомним

Министр иностранных дел Ирана заявил о готовности страны к немедленному военному ответу на любую агрессию со стороны Вашингтона. Тегеран предупредил, что американские военные базы на Ближнем Востоке станут приоритетными целями.

Песков заявил, что переговоры по Украине не планируется проводить в США. Однако, по его словам, новый раунд состоится в скором времени.