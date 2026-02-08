"Свобода Ирана": тысячи людей вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку иранских повстанцев
Киев • УНН
Около десяти тысяч человек вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку общенационального восстания иранцев. Акция состоялась в годовщину антимонархической революции в Иране 1979 года.
Около десяти тысяч человек вышли на демонстрацию в Берлине в субботу в поддержку общенационального восстания иранцев в годовщину антимонархической революции в Иране 1979 года. Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что акция, проходившая под лозунгом "Свобода Ирана", была организована объединением "Иранское общество в изгнании в Берлине" и другими группами. В общей сложности митинг поддержали около 340 международных организаций и политических деятелей. В полиции сообщили, что демонстрация прошла мирно.
К мероприятию присоединились, в частности, родственники иранцев, погибших или арестованных в ходе протестов. Участники принесли с собой флаги Ирана и были одеты в жилеты с надписью "Свободный Иран", некоторые держали фото главы оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана Марьям Раджави.
Послание иранского народа и его сопротивления было и остается таким: никакого умиротворения, никаких войны или иностранной интервенции, смена режима и суверенитет республики, организованное народное сопротивление
На мероприятии также выступили бывший госсекретарь США Майк Помпео (онлайн), бывший глава ведомства федерального канцлера ФРГ Петер Альтмайер и экс-министр юстиции Германии Сабине Лойтгойссер-Шнарренбергер.
Напомним
В конце января Совет ЕС ввел ограничительные меры еще в отношении 15 человек и шести организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране, после жестокого подавления мирных протестов, включая применение насилия, произвольные задержания и тактику запугивания со стороны сил безопасности против демонстрантов.
