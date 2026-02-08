"Свобода Ирана": тысячи людей вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку иранских повстанцев

$43.140.00
7 февраля, 20:45 • 6684 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 11876 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 17147 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 22580 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 20829 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 24033 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 35582 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 47549 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 42697 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 32143 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго7 февраля, 17:17 • 8434 просмотра
Ограничения света 8 февраля: Укрэнерго вводит графики на все сутки7 февраля, 18:19 • 7506 просмотра
Протесты в Милане: тысячи людей выступили против Олимпиады-2026 и экологических последствий Игр7 февраля, 18:50 • 3596 просмотра
Сырский: россияне планируют увеличить численность войск беспилотных систем до 165 тысяч в 2026 году21:21 • 4576 просмотра
Умеров обсудил оборонное сотрудничество с министром ВС Франции Вотрен: о чем договорилисьPhoto21:42 • 3416 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 27779 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 49015 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 43767 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 45564 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 58903 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 15714 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 30009 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 32252 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 41188 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 44309 просмотра
"Свобода Ирана": тысячи людей вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку иранских повстанцев

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Около десяти тысяч человек вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку общенационального восстания иранцев. Акция состоялась в годовщину антимонархической революции в Иране 1979 года.

"Свобода Ирана": тысячи людей вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку иранских повстанцев

Около десяти тысяч человек вышли на демонстрацию в Берлине в субботу в поддержку общенационального восстания иранцев в годовщину антимонархической революции в Иране 1979 года. Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что акция, проходившая под лозунгом "Свобода Ирана", была организована объединением "Иранское общество в изгнании в Берлине" и другими группами. В общей сложности митинг поддержали около 340 международных организаций и политических деятелей. В полиции сообщили, что демонстрация прошла мирно.

К мероприятию присоединились, в частности, родственники иранцев, погибших или арестованных в ходе протестов. Участники принесли с собой флаги Ирана и были одеты в жилеты с надписью "Свободный Иран", некоторые держали фото главы оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана Марьям Раджави.

Послание иранского народа и его сопротивления было и остается таким: никакого умиротворения, никаких войны или иностранной интервенции, смена режима и суверенитет республики, организованное народное сопротивление

- сказала Раджави в своем обращении к участникам акции.

На мероприятии также выступили бывший госсекретарь США Майк Помпео (онлайн), бывший глава ведомства федерального канцлера ФРГ Петер Альтмайер и экс-министр юстиции Германии Сабине Лойтгойссер-Шнарренбергер.

Напомним

В конце января Совет ЕС ввел ограничительные меры еще в отношении 15 человек и шести организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране, после жестокого подавления мирных протестов, включая применение насилия, произвольные задержания и тактику запугивания со стороны сил безопасности против демонстрантов.

Число погибших школьников во время протестов в Иране возросло до 32 - СМИ24.01.26, 21:07 • 7229 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Майк Помпео
Берлин