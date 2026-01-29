ЄС розширив санкції проти Ірану за придушення протестів та військову підтримку рф. Як відреагували в Україні

Рада ЄС сьогодні вирішила запровадити обмежувальні заходи, пов'язані з серйозними порушеннями прав людини в Ірані та постійним військовим забезпеченням Іраном війни агресії росії проти України, передає УНН із посиланням на повідомлення Ради ЄС.

Порушення прав людини в Ірані

Рада ЄС сьогодні вирішила запровадити обмежувальні заходи ще щодо 15 осіб та шести організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Ірані, після жорстокого придушення мирних протестів, включаючи застосування насильства, свавільні затримання та тактику залякування з боку сил безпеки проти демонстрантів, йдеться у повідомленні.

ЄС, зокрема, запроваджує обмежувальні заходи проти Ескандара Момені, міністра внутрішніх справ Ірану та голови Ради національної безпеки, та членів судової системи Ірану, включаючи Генерального прокурора Мохаммада Мовахеді-Азада та головуючого судді Імана Афшарі. Крім того, сьогоднішні списки охоплюють низку командирів КВІР та високопоставлених офіцерів поліції та правоохоронних сил (ЛЕФ). Усі вони були причетні до жорстокого придушення мирних протестів та свавільних арештів політичних активістів і правозахисників.

Серед організацій, що перелічені сьогодні, є, серед інших, Іранське управління з регулювання аудіовізуальних медіа (SATRA), Організація кіберпростору Seraj, Робоча група з визначення випадків кримінального контенту (WGDICC) та кілька програмних компаній.

Ці організації були причетні до цензури, тролінгових кампаній у соціальних мережах, поширення дезінформації та неправдивої інформації в Інтернеті або сприяли широкому перериванню доступу до Інтернету шляхом розробки інструментів спостереження та репресій.

Обмежувальні заходи, пов'язані з порушеннями прав людини в Ірані, зараз застосовуються до 247 осіб та 50 організацій. Вони полягають у заморожуванні активів, забороні на поїздки до ЄС та забороні надавати кошти або економічні ресурси особам, що перелічені. Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, включаючи обладнання для моніторингу телекомунікацій.

ЄС висловлює свою солідарність з іранським народом, який висловлює своє законне прагнення до свободи та гідності, а також до майбутнього, де їхні універсальні права людини та основні свободи будуть поважатися, захищатися та здійснюватися.

Підтримка Іраном агресивної війни Росії проти України

У повідомленні Ради ЄС також зазначено, що військова підтримка Іраном агресивної війни росії продовжує становити пряму загрозу безпеці ЄС. Сьогодні Рада також запровадила обмежувальні заходи щодо чотирьох осіб та шести організацій відповідно до режиму спеціальних санкцій ЄС, з особливим акцентом на державній програмі розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Ірану.

Сьогодні до списку входять Khojir Missile Development and Production, провідна організація в програмі балістичних ракет Ірану, та Sahara Thunder, іранська компанія з імпорту та експорту, яка діє як підставна компанія для Міністерства оборони та логістики Збройних сил Ірану. Рада також накладає санкції на інші приватні компанії, що постачають критично важливі компоненти Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) або мають зв'язки з організаціями, що беруть участь в ракетній програмі Ірану - йдеться у повідомленні.

За даними Ради ЄС, cеред осіб, перелічених сьогодні, є бізнесмени, генеральні директори та акціонери приватних компаній, які беруть участь у розробці та виробництві балістичних ракет Ірану, а отже, беруть участь в ракетній програмі або програмі безпілотних літальних апаратів Ірану.

Сьогоднішнє рішення збільшує загальну кількість осіб, проти яких застосовано санкції згідно з цим режимом, до 24 осіб та 26 організацій. Режим санкцій востаннє продовжувався до 27 липня 2026 року.

Крім того, Рада ЄС вирішила поширити заборону на експорт, продаж, передачу або постачання з ЄС до Ірану, включивши до неї додаткові компоненти та технології, що використовуються в розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів та ракет. Це стосується спеціальних матеріалів та пов'язаного з ними обладнання, включаючи енергетичні матеріали та їх суміші, обробку матеріалів, електроніку, комп'ютери, телекомунікації та інформаційну безпеку, датчики та лазери, навігацію та авіоніку, аерокосмічну та рушійну систему, а також технології, розроблені або спеціально адаптовані для випробувань, розробки або виробництва безпілотних літальних апаратів та ракет.

Відповідні правові акти були опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Як відреагували в Україні

Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав рішення Ради ЄС у закордонних справах щодо посилення санкцій проти Ірану за кричущі порушення прав людини та військову підтримку російської агресії.

Постійний санкційний тиск є життєво важливим інструментом для стримування агресії та дотримання міжнародного права. Україна високо оцінює лідерство ЄС та очікує ще жорсткішого 20-го пакету санкцій проти росії - наголосив Сибіга.

Нагадаємо

Як повідомляв Reuters, міністри закордонних справ Європейського Союзу у четвер схвалили нові санкції проти Ірану, спрямовані проти осіб та організацій, причетних до жорстокого придушення протестувальників та підтримки країною росії.