ЕС расширил санкции против Ирана за подавление протестов и военную поддержку рф. Как отреагировали в Украине

$42.770.19
51.230.00
ukenru
13:51 • 3572 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 8220 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 10245 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 14895 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 14469 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 12533 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 15669 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 26113 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 11565 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 13898 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.7м/с
92%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики29 января, 05:26 • 23725 просмотра
"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины29 января, 06:15 • 26480 просмотра
Маск анонсировал конец выпуска Tesla Model S и Model X в пользу роботов29 января, 06:27 • 26947 просмотра
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем29 января, 09:05 • 22680 просмотра
Готовил атаку на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"09:33 • 5648 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 61628 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 90321 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 113389 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 92104 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 111334 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Марк Карни
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 23198 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 49580 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 47181 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 53455 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 55791 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Financial Times

ЕС расширил санкции против Ирана за подавление протестов и военную поддержку рф. Как отреагировали в Украине

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Совет ЕС ввел санкции против 15 человек и 6 организаций в Иране за нарушение прав человека, а также против 4 человек и 6 организаций за военную поддержку россии. Ограничения включают замораживание активов и запрет на поездки.

ЕС расширил санкции против Ирана за подавление протестов и военную поддержку рф. Как отреагировали в Украине

Совет ЕС сегодня принял решение ввести ограничительные меры, связанные с серьезными нарушениями прав человека в Иране и постоянным военным обеспечением Ираном агрессивной войны России против Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

Нарушения прав человека в Иране

Совет ЕС сегодня принял решение ввести ограничительные меры еще в отношении 15 человек и шести организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране, после жестокого подавления мирных протестов, включая применение насилия, произвольные задержания и тактику запугивания со стороны сил безопасности против демонстрантов, говорится в сообщении.

ЕС, в частности, вводит ограничительные меры против Эскандара Момени, министра внутренних дел Ирана и главы Совета национальной безопасности, и членов судебной системы Ирана, включая Генерального прокурора Мохаммада Мовахеди-Азада и председательствующего судьи Имана Афшари. Кроме того, сегодняшние списки охватывают ряд командиров КСИР и высокопоставленных офицеров полиции и правоохранительных сил (ЛЕФ). Все они были причастны к жестокому подавлению мирных протестов и произвольным арестам политических активистов и правозащитников.

Среди организаций, перечисленных сегодня, есть, среди прочих, Иранское управление по регулированию аудиовизуальных медиа (SATRA), Организация киберпространства Seraj, Рабочая группа по определению случаев криминального контента (WGDICC) и несколько программных компаний.

Эти организации были причастны к цензуре, троллинговым кампаниям в социальных сетях, распространению дезинформации и ложной информации в Интернете или способствовали широкому прерыванию доступа к Интернету путем разработки инструментов наблюдения и репрессий.

Ограничительные меры, связанные с нарушениями прав человека в Иране, сейчас применяются к 247 лицам и 50 организациям. Они заключаются в замораживании активов, запрете на поездки в ЕС и запрете предоставлять средства или экономические ресурсы перечисленным лицам. Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, включая оборудование для мониторинга телекоммуникаций.

ЕС выражает свою солидарность с иранским народом, который выражает свое законное стремление к свободе и достоинству, а также к будущему, где их универсальные права человека и основные свободы будут уважаться, защищаться и осуществляться.

Поддержка Ираном агрессивной войны россии против Украины

В сообщении Совета ЕС также отмечается, что военная поддержка Ираном агрессивной войны России продолжает представлять прямую угрозу безопасности ЕС. Сегодня Совет также ввел ограничительные меры в отношении четырех лиц и шести организаций в соответствии с режимом специальных санкций ЕС, с особым акцентом на государственной программе разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ирана.

Сегодня в список входят Khojir Missile Development and Production, ведущая организация в программе баллистических ракет Ирана, и Sahara Thunder, иранская компания по импорту и экспорту, которая действует как подставная компания для Министерства обороны и логистики Вооруженных сил Ирана. Совет также налагает санкции на другие частные компании, поставляющие критически важные компоненты Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) или имеющие связи с организациями, участвующими в ракетной программе Ирана 

- говорится в сообщении.

По данным Совета ЕС, среди лиц, перечисленных сегодня, есть бизнесмены, генеральные директора и акционеры частных компаний, которые участвуют в разработке и производстве баллистических ракет Ирана, а следовательно, участвуют в ракетной программе или программе беспилотных летательных аппаратов Ирана.

Сегодняшнее решение увеличивает общее количество лиц, против которых применены санкции согласно этому режиму, до 24 человек и 26 организаций. Режим санкций в последний раз продлевался до 27 июля 2026 года.

Кроме того, Совет ЕС решил распространить запрет на экспорт, продажу, передачу или поставку из ЕС в Иран, включив в него дополнительные компоненты и технологии, используемые в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов и ракет. Это касается специальных материалов и связанного с ними оборудования, включая энергетические материалы и их смеси, обработку материалов, электронику, компьютеры, телекоммуникации и информационную безопасность, датчики и лазеры, навигацию и авионику, аэрокосмическую и двигательную систему, а также технологии, разработанные или специально адаптированные для испытаний, разработки или производства беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Соответствующие правовые акты были опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза.

Как отреагировали в Украине 

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал решение Совета ЕС по иностранным делам об усилении санкций против Ирана за вопиющие нарушения прав человека и военную поддержку российской агрессии.

Постоянное санкционное давление является жизненно важным инструментом для сдерживания агрессии и соблюдения международного права. Украина высоко оценивает лидерство ЕС и ожидает еще более жесткого 20-го пакета санкций против России 

- подчеркнул Сибига.

Напомним

Как сообщал Reuters, министры иностранных дел Европейского Союза в четверг одобрили новые санкции против Ирана, направленные против лиц и организаций, причастных к жестокому подавлению протестующих и поддержке страной россии.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Техника
Социальная сеть
Война в Украине
Андрей Сибига
Совет Европейского Союза
Европейский Союз
Украина
Иран