ЕС расширил санкции против Ирана за подавление протестов и военную поддержку рф. Как отреагировали в Украине

Совет ЕС сегодня принял решение ввести ограничительные меры, связанные с серьезными нарушениями прав человека в Иране и постоянным военным обеспечением Ираном агрессивной войны России против Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

Нарушения прав человека в Иране

Совет ЕС сегодня принял решение ввести ограничительные меры еще в отношении 15 человек и шести организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране, после жестокого подавления мирных протестов, включая применение насилия, произвольные задержания и тактику запугивания со стороны сил безопасности против демонстрантов, говорится в сообщении.

ЕС, в частности, вводит ограничительные меры против Эскандара Момени, министра внутренних дел Ирана и главы Совета национальной безопасности, и членов судебной системы Ирана, включая Генерального прокурора Мохаммада Мовахеди-Азада и председательствующего судьи Имана Афшари. Кроме того, сегодняшние списки охватывают ряд командиров КСИР и высокопоставленных офицеров полиции и правоохранительных сил (ЛЕФ). Все они были причастны к жестокому подавлению мирных протестов и произвольным арестам политических активистов и правозащитников.

Среди организаций, перечисленных сегодня, есть, среди прочих, Иранское управление по регулированию аудиовизуальных медиа (SATRA), Организация киберпространства Seraj, Рабочая группа по определению случаев криминального контента (WGDICC) и несколько программных компаний.

Эти организации были причастны к цензуре, троллинговым кампаниям в социальных сетях, распространению дезинформации и ложной информации в Интернете или способствовали широкому прерыванию доступа к Интернету путем разработки инструментов наблюдения и репрессий.

Ограничительные меры, связанные с нарушениями прав человека в Иране, сейчас применяются к 247 лицам и 50 организациям. Они заключаются в замораживании активов, запрете на поездки в ЕС и запрете предоставлять средства или экономические ресурсы перечисленным лицам. Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, включая оборудование для мониторинга телекоммуникаций.

ЕС выражает свою солидарность с иранским народом, который выражает свое законное стремление к свободе и достоинству, а также к будущему, где их универсальные права человека и основные свободы будут уважаться, защищаться и осуществляться.

Поддержка Ираном агрессивной войны россии против Украины

В сообщении Совета ЕС также отмечается, что военная поддержка Ираном агрессивной войны России продолжает представлять прямую угрозу безопасности ЕС. Сегодня Совет также ввел ограничительные меры в отношении четырех лиц и шести организаций в соответствии с режимом специальных санкций ЕС, с особым акцентом на государственной программе разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ирана.

Сегодня в список входят Khojir Missile Development and Production, ведущая организация в программе баллистических ракет Ирана, и Sahara Thunder, иранская компания по импорту и экспорту, которая действует как подставная компания для Министерства обороны и логистики Вооруженных сил Ирана. Совет также налагает санкции на другие частные компании, поставляющие критически важные компоненты Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) или имеющие связи с организациями, участвующими в ракетной программе Ирана - говорится в сообщении.

По данным Совета ЕС, среди лиц, перечисленных сегодня, есть бизнесмены, генеральные директора и акционеры частных компаний, которые участвуют в разработке и производстве баллистических ракет Ирана, а следовательно, участвуют в ракетной программе или программе беспилотных летательных аппаратов Ирана.

Сегодняшнее решение увеличивает общее количество лиц, против которых применены санкции согласно этому режиму, до 24 человек и 26 организаций. Режим санкций в последний раз продлевался до 27 июля 2026 года.

Кроме того, Совет ЕС решил распространить запрет на экспорт, продажу, передачу или поставку из ЕС в Иран, включив в него дополнительные компоненты и технологии, используемые в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов и ракет. Это касается специальных материалов и связанного с ними оборудования, включая энергетические материалы и их смеси, обработку материалов, электронику, компьютеры, телекоммуникации и информационную безопасность, датчики и лазеры, навигацию и авионику, аэрокосмическую и двигательную систему, а также технологии, разработанные или специально адаптированные для испытаний, разработки или производства беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Соответствующие правовые акты были опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза.

Как отреагировали в Украине

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал решение Совета ЕС по иностранным делам об усилении санкций против Ирана за вопиющие нарушения прав человека и военную поддержку российской агрессии.

Постоянное санкционное давление является жизненно важным инструментом для сдерживания агрессии и соблюдения международного права. Украина высоко оценивает лидерство ЕС и ожидает еще более жесткого 20-го пакета санкций против России - подчеркнул Сибига.

Напомним

Как сообщал Reuters, министры иностранных дел Европейского Союза в четверг одобрили новые санкции против Ирана, направленные против лиц и организаций, причастных к жестокому подавлению протестующих и поддержке страной россии.