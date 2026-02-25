САП и НАБУ разоблачили новую схему завладения государственными средствами в Минюсте

$43.260.03
50.970.04
ukru
Эксклюзив
17:40 • 820 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34 • 3964 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 7310 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
13:55 • 16735 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 15987 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 16220 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 26644 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 21943 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 25279 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 22567 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.6м/с
90%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вступление Украины в ЕС в 2027 году нереалистично - министр правительства Австрии25 февраля, 08:33 • 6398 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25 февраля, 09:26 • 23851 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистамиPhoto25 февраля, 10:09 • 12332 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова25 февраля, 11:07 • 16345 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 16710 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55 • 16735 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 26644 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 49078 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 58929 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 76702 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Виктор Орбан
Йонас Гар Стере
Каори Сакамото
Актуальные места
Украина
Норвегия
Львов
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 20686 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 24320 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 26829 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 30582 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 38870 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Золото

САП и НАБУ разоблачили новую схему завладения государственными средствами в Минюсте

Киев • УНН

 • 4 просмотра

САП и НАБУ сообщили о новых подозрениях по делу о завладении средствами Министерства юстиции Украины. Государство потеряло более 8,9 млн гривен на закупке 1285 многофункциональных устройств.

САП и НАБУ разоблачили новую схему завладения государственными средствами в Минюсте

САП и НАБУ сообщили о новых подозрениях по делу о завладении средствами Министерства юстиции Украины при закупке 1285 многофункциональных устройств. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о новых подозрениях по делу о завладении средствами Министерства юстиции Украины при закупке 1285 многофункциональных устройств

- говорится в сообщении.

Следствием установлено, что лица использовали аналогичную схему при закупке услуг по модернизации аппаратно-программного комплекса. Согласно разработанному плану, должностные лица министерства с целью закупки многофункциональных устройств организовали внесение соответствующих изменений в смету на 2021 год. В дальнейшем для формирования завышенной ожидаемой стоимости закупки в адрес частного общества и других, заранее определенных, компаний направили запросы о предоставлении коммерческих предложений и получили "нужные" ответы.

Для создания видимости конкуренции участники схемы обеспечили формальное участие в торгах еще одного предприятия, тендерное предложение которого признали менее коммерчески привлекательным, чем подконтрольного общества.

В результате министерство закупило многофункциональные устройства по завышенной стоимости, а государство потеряло более 8,9 млн гривен. Полученные таким образом деньги злоумышленники перечислили на счета субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.

Напомним

Правоохранители разоблачили схему присвоения государственных средств в размере 10 млн гривен на закупках для цифровой модернизации. Среди фигурантов - бывший государственный секретарь Министерства юстиции Украины, а также действующие руководитель и заместитель ведомственных управлений.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Техника
Государственный бюджет
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Министерство юстиции Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина