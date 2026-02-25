САП и НАБУ разоблачили новую схему завладения государственными средствами в Минюсте

САП и НАБУ сообщили о новых подозрениях по делу о завладении средствами Министерства юстиции Украины при закупке 1285 многофункциональных устройств. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о новых подозрениях по делу о завладении средствами Министерства юстиции Украины при закупке 1285 многофункциональных устройств - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что лица использовали аналогичную схему при закупке услуг по модернизации аппаратно-программного комплекса. Согласно разработанному плану, должностные лица министерства с целью закупки многофункциональных устройств организовали внесение соответствующих изменений в смету на 2021 год. В дальнейшем для формирования завышенной ожидаемой стоимости закупки в адрес частного общества и других, заранее определенных, компаний направили запросы о предоставлении коммерческих предложений и получили "нужные" ответы.

Для создания видимости конкуренции участники схемы обеспечили формальное участие в торгах еще одного предприятия, тендерное предложение которого признали менее коммерчески привлекательным, чем подконтрольного общества.

В результате министерство закупило многофункциональные устройства по завышенной стоимости, а государство потеряло более 8,9 млн гривен. Полученные таким образом деньги злоумышленники перечислили на счета субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.

Напомним

Правоохранители разоблачили схему присвоения государственных средств в размере 10 млн гривен на закупках для цифровой модернизации. Среди фигурантов - бывший государственный секретарь Министерства юстиции Украины, а также действующие руководитель и заместитель ведомственных управлений.