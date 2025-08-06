Привласнили понад 10 млн грн на закупівлях: в Україні викрили колишнього держсекретаря Мін’юсту та діючих топчиновників
Київ • УНН
Правоохоронці викрили схему привласнення 10 млн грн на закупівлях для цифрової модернізації Мін'юсту. Серед фігурантів – колишній держсекретар та діючі керівники відомчих управлінь. Посадовці завищили вартість серверного обладнання та програмного забезпечення.
Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів у розмірі 10 млн гривень на закупівлях для цифрової модернізації. Серед фігурантів - колишній державний секретар Міністерства юстиції України, а також діючі керівник та заступник відомчих управлінь, передає УНН із посиланням на СБУ та НАБУ.
Кіберфахівці Служби безпеки спільно з НАБУ за сприяння новопризначеного міністра юстиції України викрили ще одну схему привласнення державних коштів. Фігуранти вкрали понад 10 млн грн на закупівлях для цифрової модернізації. За матеріалами справи, до оборудки причетний колишній державний секретар Міністерства юстиції України, а також діючі керівник та заступник відомчих управлінь
СБУ встановило, що посадовці привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення для потреб Мін’юсту. Цей апаратно-програмний комплекс мав забезпечити модернізацію електронних систем відомства.
За даними слідства, у 2021 році фігуранти ініціювали укладання договору з афілійованою приватною компанією на придбання для Мін’юсту нових серверів та програмного забезпечення на 19 млн гривень. При цьому вказана вартість закупівлі в рази перевищила середньоринкові ціни на ці види товарів та послуг. Таким чином, понад половину суми, перерахованої з бюджету на рахунки підрядників, було викрадено організаторами схеми
На підставі отриманих доказів ексдержсекретарю Мін’юсту, очільнику та заступнику відомчих управлінь повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах).
Крім того, за цією ж статтею про підозру повідомлено трьом керівникам афілійованої приватної компанії, з якою було укладено відповідний договір.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Колишнього директора приватного теплопостачального товариства та екскерівника комунального підприємства підозрюють у причетності до багаторічної схеми заволодіння коштами громади, що призвела до збитків майже на 19 млн гривень.