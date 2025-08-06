На Івано-Франківщині викрили "теплову" схему на 19 млн грн: під підозрою двоє екскерівників підприємств
Київ • УНН
Ексдиректори теплопостачальних компаній Івано-Франківська підозрюються у заволодінні майже 19 млн грн громади. Схема діяла протягом 2020-2023 років через маніпуляції з показниками втрат тепла.
Колишнього директора приватного теплопостачального товариства та екскерівника комунального підприємства підозрюють у причетності до багаторічної схеми заволодіння коштами громади, що призвела до збитків майже на 19 млн гривень. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише УНН.
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Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому директору ТОВ "Івано-Франківськ Теплоенерго" та екскерівнику ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго". Слідство встановило, що протягом 2020–2023 років посадовці діяли у змові, використовуючи маніпуляції з показниками втрат теплової енергії, щоб незаконно отримувати кошти громади.
За даними слідчих, колишній директор ТОВ "ІФТЕ" заволодів майже 11 млн грн комунального підприємства. З них понад 5,3 млн грн він отримав завдяки завищенню обсягів протранспортованого тепла, ще 5,6 млн грн — шляхом штучного заниження показників втрат енергії з магістральних мереж від однієї з міських котелень
Своєю чергою, екскерівник ДМП "ІФТКЕ" підписав договір із неправдивими даними про втрати теплової енергії — 29,97% замість фактичних 34,97%. Крім того, він погодив акти виконаних робіт, що призвело до зайвих виплат на користь ТОВ "ІФТЕ" та недоотримання компенсацій на загальну суму близько 8 млн грн.
Підозри фігурантам висунуті за статтями про службове підроблення, заволодіння майном та службову недбалість (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України). Обом загрожує тривале позбавлення волі та конфіскація майна.
Понад 150 мільйонів гривень збитків державі: Генпрокурор Кравченко відомив про 43 підозри посадовцям Запоріжжя та Закарпаття31.07.25, 17:22 • 9042 перегляди