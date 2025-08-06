В Ивано-Франковской области разоблачили "тепловую" схему на 19 млн грн: под подозрением двое экс-руководителей предприятий
Киев • УНН
Экс-директора теплоснабжающих компаний Ивано-Франковска подозреваются в завладении почти 19 млн грн общины. Схема действовала в течение 2020-2023 годов через манипуляции с показателями потерь тепла.
Бывшего директора частного теплоснабжающего общества и экс-руководителя коммунального предприятия подозревают в причастности к многолетней схеме завладения средствами общины, что привело к убыткам почти на 19 млн гривен. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Ивано-Франковская областная прокуратура сообщила о подозрении бывшему директору ООО "Ивано-Франковск Теплоэнерго" и экс-руководителю ГМП "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго". Следствие установило, что в течение 2020–2023 годов должностные лица действовали в сговоре, используя манипуляции с показателями потерь тепловой энергии, чтобы незаконно получать средства общины.
По данным следователей, бывший директор ООО "ИФТЭ" завладел почти 11 млн грн коммунального предприятия. Из них более 5,3 млн грн он получил благодаря завышению объемов протранспортированного тепла, еще 5,6 млн грн — путем искусственного занижения показателей потерь энергии из магистральных сетей от одной из городских котельных
В свою очередь, экс-руководитель ГМП "ИФТКЭ" подписал договор с ложными данными о потерях тепловой энергии — 29,97% вместо фактических 34,97%. Кроме того, он согласовал акты выполненных работ, что привело к излишним выплатам в пользу ООО "ИФТЭ" и недополучению компенсаций на общую сумму около 8 млн грн.
Подозрения фигурантам предъявлены по статьям о служебном подлоге, завладении имуществом и служебной халатности (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 367 УК Украины). Обоим грозит длительное лишение свободы и конфискация имущества.
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