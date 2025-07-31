Более 150 миллионов гривен убытков государству: Генпрокурор Кравченко сообщил о 43 подозрениях должностным лицам Запорожья и Закарпатья
Киев • УНН
Генпрокурор Кравченко сообщил о подозрениях 43 должностным лицам Запорожской и Закарпатской областей за растрату бюджетных средств и незаконные сделки с землей. Общая сумма ущерба государству превышает 150 миллионов гривен.
Правоохранители сообщили о подозрениях 43 должностным лицам и чиновникам Запорожской и Закарпатской областей. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением, растрате бюджетных средств и незаконных сделках с землей. Сумма ущерба, нанесенного государству, превышает 150 миллионов гривен. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Злоупотребление служебным положением, растрата бюджетных средств, незаконные сделки с землей — очередные примеры системной коррупции, за которую должна быть ответственность
Как рассказал Кравченко, в Запорожье подозрение в растрате бюджетных средств получил 21 чиновник. Убытки для государства - 71 млн грн.
Больше всего в деле депутата-коллаборанта, который в июле–августе 2022 года на оккупированной территории Васильевского района, в сговоре с оккупантами, растратил почти 24 тысячи тонн украинского урожая без ведома и согласия владельца фермерского хозяйства.
Подозрение объявлено заочно. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также подозрения получили:
– председатель Кушугумской ОТГ;
– председатель Камышевахского поселкового совета;
– Ореховский городской голова;
– бывший председатель Приазовского поселкового совета (ныне депутат);
– директора Гуляйпольской городской больницы и Областного центра экстренной медпомощи.
На Закарпатье правоохранители вручили 22 подозрения должностным лицам местного самоуправления, чиновникам из сферы медицины, образования, культуры, руководителям коммунальных учреждений. Сумма ущерба, нанесенного государству в результате их противоправной деятельности, составляет 79,5 млн грн, указал Кравченко.
Наиболее дерзкие случаи — махинации с курортными землями Закарпатья:
– должностное лицо Госземагентства незаконно вывело из Нацпарка "Синевир" 36,5 га земли;
– местный житель незаконно завладел 2 га на полонине Драгобрат;
– государственный регистратор ЦНАП Тячевского горсовета своей служебной халатностью разрешил незаконное оформление 1,29 га земли в курортном Солотвино.
Ходатайства об избрании мер пресечения и отстранении от должностей направлены в суды.
Бывший чиновник Госземагентства незаконно потерял 36,5 га земель "Синевира": ему объявили подозрение31.07.25, 16:34 • 1476 просмотров
Дополнение
УНН ранее сообщал, что Офис Генерального прокурора осуществляет масштабное противодействие экологическим преступлениям в государственной лесной отрасли. Только за последние недели зафиксировано более 167 млн грн ущерба, нанесенного из-за коррупционных действий, незаконных рубок и злоупотреблений в системе ГП "Леса Украины". Отдельно еще почти 140 млн грн составляет стоимость необоснованных активов, незадекларированного имущества и признаков незаконного обогащения должностных лиц лесной отрасли,