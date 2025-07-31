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Понад 150 мільйонів гривень збитків державі: Генпрокурор Кравченко відомив про 43 підозри посадовцям Запоріжжя та Закарпаття

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Генпрокурор Кравченко повідомив про підозри 43 посадовцям Запорізької та Закарпатської областей за розтрату бюджетних коштів та незаконні оборудки із землею. Загальна сума збитків державі перевищує 150 мільйонів гривень.

Понад 150 мільйонів гривень збитків державі: Генпрокурор Кравченко відомив про 43 підозри посадовцям Запоріжжя та Закарпаття

Правоохоронці повідомили про підозри 43 посадовцям та чиновникам Запорізької та Закарпатської областей. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем, розтраті бюджетних коштів та незаконних оборудках із землею. Сума збитків, завданих державі, перевищує 150 мільйонів гривень. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Зловживання службовим становищем, розтрата бюджетних коштів, незаконні оборудки із землею — чергові приклади системної корупції, за яку має бути відповідальність

- написав Кравченко. 

Як розповів Кравченко, на Запоріжжі підозру у розтраті бюджетних коштів отримав 21 посадовець. Збитки для держави - 71 млн грн.

Найбільше у справі депутата-колаборанта, який у липні–серпні 2022 року на окупованій території Василівського району, у змові з окупантами, розтратив майже 24 тисячі тонн українського врожаю без відома та згоди власника фермерського господарства.

Підозру оголошено заочно. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також підозри отримали:

– голова Кушугумської ОТГ;

– голова Комишуваської селищної ради;

– Оріхівський міський голова;

– колишній голова Приазовської селищної ради (нині депутат);

– директори Гуляйпільської міської лікарні та Обласного центру екстреної меддопомоги.

На Закарпатті правоохоронци вручили 22 підозри посадовцям місцевого самоврядування, чиновникам зі сфери медицини, освіти, культури, керівникам комунальних установ. Сума збитків, завданих державі в результаті їх протиправної діяльності, складає 79,5 млн грн, вказав Кравченко. 

Найбільш зухвалі випадки — махінації з курортними землями Закарпаття:

– посадовець Держземагентства незаконно вивів з Нацпарку "Синевир" 36,5 га землі;

– місцевий мешканець незаконно заволодів 2 га на полонині Драгобрат;

– державний реєстратор ЦНАП Тячівської міськради своєю службовою недбалістю дозволив незаконне оформлення 1,29 га землі в курортному Солотвині.

Клопотання щодо обрання запобіжних заходів і відсторонення від посад скеровано до судів.

Колишній чиновник Держземагентства незаконно втратив 36,5 га земель "Синевиру": йому оголосили підозру31.07.25, 16:34 • 1496 переглядiв

Доповнення 

УНН раніше повідомляв, що Офіс Генерального прокурора здійснює масштабну протидію екологічним злочинам у державній лісовій галузі. Лише за останні тижні зафіксовано понад 167 млн грн шкоди, завданої через корупційні дії, незаконні рубки та зловживання у системі ДП "Ліси України". Окремо ще майже 140 млн грн становить вартість необґрунтованих активів, незадекларованого майна та ознак незаконного збагачення посадовців лісової галузі,

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП
Руслан Кравченко
Закарпатська область
Запорізька область
Україна