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Колишній чиновник Держземагентства незаконно втратив 36,5 га земель "Синевиру": йому оголосили підозру

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Колишньому працівнику Держземагентства повідомили про підозру у службовій недбалості. Через його дії Національний природний парк "Синевир" незаконно втратив 36,5 га заповідних земель, які були передані сільраді.

Колишній чиновник Держземагентства незаконно втратив 36,5 га земель "Синевиру": йому оголосили підозру

Національний природний парк "Синевир" незаконно втратив 36,5 га заповідних земель через службову недбалість чиновника. Колишньому працівнику територіального підрозділу Держземагентства повідомили про підозру. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Слідство встановило, що у 2020 році службовець не перевірив технічну документацію, через що заповідні землі були зареєстровані у Державному земельному кадастрі як сільськогосподарські та безпідставно передані у комунальну власність Синевирської сільської ради. Хоча за законом ділянки належали до природно-заповідного фонду та не могли змінювати цільового призначення.

У межах представницьких повноважень прокурори звернулися до суду для повернення заповідних земель законному користувачу – НПП "Синевир". Суд погодився із доводами прокуратури та задовольнив позов у повному обсязі. Наразі на виконання судового рішення землі фактично повернуто у державну власність

 - зазначили в прокуратурі.

Прокурори інкримінують ексчиновнику службову недбалість за ч. 2 ст. 367 КК України. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми.

13 чиновників отримали підозри за 10-мільйонну схему розкрадання лісу30.07.25, 13:59 • 2772 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Україна