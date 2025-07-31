Колишній чиновник Держземагентства незаконно втратив 36,5 га земель "Синевиру": йому оголосили підозру

Національний природний парк "Синевир" незаконно втратив 36,5 га заповідних земель через службову недбалість чиновника. Колишньому працівнику територіального підрозділу Держземагентства повідомили про підозру. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що у 2020 році службовець не перевірив технічну документацію, через що заповідні землі були зареєстровані у Державному земельному кадастрі як сільськогосподарські та безпідставно передані у комунальну власність Синевирської сільської ради. Хоча за законом ділянки належали до природно-заповідного фонду та не могли змінювати цільового призначення.

У межах представницьких повноважень прокурори звернулися до суду для повернення заповідних земель законному користувачу – НПП "Синевир". Суд погодився із доводами прокуратури та задовольнив позов у повному обсязі. Наразі на виконання судового рішення землі фактично повернуто у державну власність