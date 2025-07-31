Колишній чиновник Держземагентства незаконно втратив 36,5 га земель "Синевиру": йому оголосили підозру
Київ • УНН
Колишньому працівнику Держземагентства повідомили про підозру у службовій недбалості. Через його дії Національний природний парк "Синевир" незаконно втратив 36,5 га заповідних земель, які були передані сільраді.
Національний природний парк "Синевир" незаконно втратив 36,5 га заповідних земель через службову недбалість чиновника. Колишньому працівнику територіального підрозділу Держземагентства повідомили про підозру. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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Слідство встановило, що у 2020 році службовець не перевірив технічну документацію, через що заповідні землі були зареєстровані у Державному земельному кадастрі як сільськогосподарські та безпідставно передані у комунальну власність Синевирської сільської ради. Хоча за законом ділянки належали до природно-заповідного фонду та не могли змінювати цільового призначення.
У межах представницьких повноважень прокурори звернулися до суду для повернення заповідних земель законному користувачу – НПП "Синевир". Суд погодився із доводами прокуратури та задовольнив позов у повному обсязі. Наразі на виконання судового рішення землі фактично повернуто у державну власність
Прокурори інкримінують ексчиновнику службову недбалість за ч. 2 ст. 367 КК України. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми.
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