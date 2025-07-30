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The New York Times

13 чиновників отримали підозри за 10-мільйонну схему розкрадання лісу

Київ • УНН

 • 918 перегляди

Прокурори викрили масштабну схему розкрадань деревини, організовану працівниками ДП "Ліси України" та ДП "ЛІАЦ". Задокументовано отримання понад 10 млн грн неправомірної вигоди, а також понад 10 000 несанкціонованих змін у системі обліку ЄОД.

13 чиновників отримали підозри за 10-мільйонну схему розкрадання лісу

Масштабну схему розкрадань деревини на 10 млн грн викрили правоохоронці, 13 працівників ДП "Ліси України" та ДП "ЛІАЦ" отримали підозри, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.

Деталі

"Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора спільно з департаментом кіберполіції Національної поліції України та ДБР викрили масштабну схему розкрадань деревини", - ідеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що посадовці двох держпідприємств - "Ліси України" та "ЛІАЦ", реалізували злочинну схему. "Працівник ДП "ЛІАЦ", будучи розробником системи ЄОД, організував злочинну схему, яка надавала можливість повторного використання бирок, шляхом їх видалення, зміни кількості залишків деревини на підприємстві, відомостей про об’єми відведеної в рубку та фактично заготовленої деревини, зміни інформації у виданих ТТН-ліс щодо об’єму, виду, характеристики деревини, яка вже реалізована, перевізника та інших даних, що вносяться до системи. Вартість такої "послуги" - від 5 до 30 тис. грн", - розповіли у прокуратурі.

Працівники ДП "Ліси України", своєю чергою, активно користувалися цими "послугами". "Найбільш популярною вона була серед працівників ДП "Ліси України" у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях. Наразі задокументовано отримання ним від різних службовців ДП "Ліси України" понад 10 млн грн", - ідеться у повідомленні.

"З 2021 по вересень 2024 до системи обліку ЄОД було внесено понад 10 000 несанкціонованих змін", - повідомили в прокуратурі.

Сьогодні, за даними прокуратури, підозри отримали 8 працівників ДП "ЛІАЦ" та 5 - ДП "Ліси України":

  • створення та участі у злочинній організації, в тому числі з використанням службового становища (ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України);
    • несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, вчиненого у складі злочинної організації (ч. ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України);
      • у наданні та одержанні неправомірної вигоди працівником підприємства, який не є службовою особою за вчинення дій з використанням становища, яке займає на підприємстві (ч. ч. 1, 3 ст. 354 КК України).

        "Затримано організатора та 3 учасників злочинної організації. Перевіряється причетність до вчинення злочинів ще понад 80 працівників ДП "Ліси України" та 20 працівників ДП "ЛІАЦ"", - зазначили у прокуратурі.

        "Завдяки роботі прокурорів зменшено тіньовий обіг і збільшено офіційну заготівлю та продаж деревини на біржах до понад 70% від запланованих", - повідомили у прокуратурі.

        Доповнення

        21 липня Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що правоохоронці викрили на незаконному збагаченні генерального директора державного підприємства "Ліси України" Юрія Болоховця. За даними слідства, у 2021 році він набув активів на 10,4 млн грн, що перевищують його законні доходи.

        Також директору департаменту з закупівель та виконавчому директору державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем.

        Лісові тіні: як скандали та корупція знищують ДП "Ліси України", а держава в період війни втрачає мільйонні прибутки12.03.25, 16:08 • 209513 переглядiв

        Юлія Шрамко

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