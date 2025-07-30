13 чиновников получили подозрения за 10-миллионную схему хищения леса
Киев • УНН
Прокуроры разоблачили масштабную схему хищений древесины, организованную работниками ГП "Леса Украины" и ГП "ЛИАЦ". Задокументировано получение более 10 млн грн неправомерной выгоды, а также более 10 000 несанкционированных изменений в системе учета ЕОД.
Масштабная схема хищения древесины на 10 млн грн разоблачена правоохранителями, 13 работников ГП "Леса Украины" и ГП "ЛИАЦ" получили подозрения, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.
Детали
"Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора совместно с департаментом киберполиции Национальной полиции Украины и ГБР разоблачили масштабную схему хищений древесины", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что должностные лица двух госпредприятий - "Леса Украины" и "ЛИАЦ", реализовали преступную схему. "Работник ГП "ЛИАЦ", будучи разработчиком системы ЕОД, организовал преступную схему, которая предоставляла возможность повторного использования бирок, путем их удаления, изменения количества остатков древесины на предприятии, сведений об объемах отведенной в рубку и фактически заготовленной древесины, изменения информации в выданных ТТН-лес относительно объема, вида, характеристики древесины, которая уже реализована, перевозчика и других данных, вносимых в систему. Стоимость такой "услуги" - от 5 до 30 тыс. грн", - рассказали в прокуратуре.
Работники ГП "Леса Украины", в свою очередь, активно пользовались этими "услугами". "Наиболее популярной она была среди работников ГП "Леса Украины" в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях. Сейчас задокументировано получение им от различных служащих ГП "Леса Украины" более 10 млн грн", - говорится в сообщении.
"С 2021 по сентябрь 2024 в систему учета ЕОД было внесено более 10 000 несанкционированных изменений", - сообщили в прокуратуре.
Сегодня, по данным прокуратуры, подозрения получили 8 работников ГП "ЛИАЦ" и 5 - ГП "Леса Украины":
- создание и участие в преступной организации, в том числе с использованием служебного положения (ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 УК Украины);
- несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированной системе, совершенном лицом, имеющим право доступа к ней, совершенного в составе преступной организации (ч. ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 362 УК Украины);
- в предоставлении и получении неправомерной выгоды работником предприятия, который не является должностным лицом за совершение действий с использованием положения, которое занимает на предприятии (ч. ч. 1, 3 ст. 354 УК Украины).
"Задержаны организатор и 3 участника преступной организации. Проверяется причастность к совершению преступлений еще более 80 работников ГП "Леса Украины" и 20 работников ГП "ЛИАЦ"", - отметили в прокуратуре.
"Благодаря работе прокуроров уменьшен теневой оборот и увеличена официальная заготовка и продажа древесины на биржах до более 70% от запланированных", - сообщили в прокуратуре.
Дополнение
21 июля Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что правоохранители разоблачили на незаконном обогащении генерального директора государственного предприятия "Леса Украины" Юрия Болоховца. По данным следствия, в 2021 году он приобрел активов на 10,4 млн грн, превышающих его законные доходы.
Также директору департамента по закупкам и исполнительному директору государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины" было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли12.03.25, 16:08 • 209513 просмотров