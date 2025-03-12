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Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Киев • УНН

 • 209388 просмотра

ГП "Леса Украины" утопает в коррупции, незаконных вырубках и злоупотреблениях. Реформа провалилась, а коррупционеры обогащаются, нанося ущерб государству на миллионы.

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лес. Для кого-то – место покоя и вдохновения, для кого-то – бизнес, а для некоторых – возможность заработать миллионы на теневых сделках государственными ресурсами. Государственное предприятие "Леса Украины", созданное с целью эффективного управления лесным хозяйством, в последнее время превратилось в эпицентр скандалов, коррупции и злоупотреблений. УНН попытались вернуться к началу этой истории и разобраться в вопросе, как те, кто должен был беречь украинские леса, превратили их в источник собственного обогащения.

Предыстория

В сентябре 2022 года Кабинет Министров Украины принял постановление №1003 "Некоторые вопросы реформирования управления лесной отраслью", которое положило начало масштабной реформе государственного управления лесным хозяйством в Украине.

Предполагалось налаживание четкого управления лесами, справедливое распределение финансов, внедрение европейских подходов и прозрачная система работы. Для этого 158 лесхозов объединили в одно крупное предприятие "Леса Украины", а вместо 24 областных управлений создали 9 региональных офисов.

А дальше интересный момент – руководить реформированной отраслью назначили Юрия Болоховца – человека, которого буквально за два месяца до этого уволили с должности Главы Гослесагентства. И не просто уволили, а из-за коррупционных схем на сотни миллионов гривен! То есть, бороться с хаосом в лесной отрасли поручили тому, кого из этой же отрасли выгнали за масштабные махинации.

Фактические изменения

Первыми шагами Юрия Болоховца на посту главы ГП "Леса Украины" стало анонсирование массовых увольнений и "жестких чисток" среди руководителей лесных хозяйств. Заявлялось, что все ради борьбы с коррупцией и повышения эффективности управления лесными ресурсами.

А что же происходило по факту? Мы лишь проанализировали события, которые случались с участием ведомства за последнее время.

С первого дня работы кандидатура Болоховца вызвала споры, из-за коррупционных скандалов, и поставила под сомнение эффективность и прозрачность проведенных реформ в лесной отрасли.

  • В 2024 году работники ГБР сообщили о подозрении исполнительному директору ГП "Леса Украины" и двум директорам департаментов в растрате средств при закупке мобильных телефонов по завышенным ценам. Один из директоров инициировал закупку 2,5 тыс. телефонов на более 18 млн грн без анализа рынка. Другой директор провел тендер, где единственным участником стало предприятие с ценой на 30% выше рыночной. Исполнительный директор утвердил договор. Экспертиза подтвердила завышение цен, что повлекло убытки государству на 3 млн грн.
    • Все время на посту Болоховца сопровождается нарративами о том, что вырубка лесов идет быстрее, чем растут деревья. Карпаты, Полесье, Подолье – регионы, которые должны быть зелеными. Однако местные жители замечают грузовики, загруженные древесиной, которые курсируют по лесным дорогам каждый день. Схема проста: лес вырубают, а документы оформляют так, будто это санитарная чистка или законная рубка. Совсем недавно Служба безопасности Украины разоблачила подобную схему на Прикарпатье. Речь идет о вырубке деревьев ценных пород и убытки государству на сумму более 250 млн грн.
      • Ситуация в национальных парках тоже вызывает вопросы. Например, в заповеднике "Куяльницкий" правоохранители разоблачили массовую вырубку деревьев якобы для "оздоровления" парка. Всего было незаконно срублено более полутысячи дубов, ясеней и акаций. Убытки государству оценены в более 80 млн грн. ГБР исследует другие эпизоды по рубкам деревьев на территории природного парка "Куяльницкий", убытки от которых достигают 76 млн гривен. Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.
        • А на днях в СМИ прогремел новый громкий скандал в отношении Юрия Болоховца и его окружения. Журналисты нашли факты о том, что руководитель "Лесов Украины" Юрий Болоховец вместе со своим окружением построил роскошное поместье на окраине села Ивангород в Черниговской области. На этой территории в 80 гектаров есть собственная инфраструктура, дома, озеро, конюшня и вольеры для животных. Местные называют это место "хутор". Когда-то здесь действительно был Деркачев хутор, но сейчас это уже фактически часть Ивангорода − родного села самого Болоховца, его жены и бизнес-партнеров их семьи. Каким образом это способствует выполнению задач реформы мы и сами не знаем, но правоохранители уже изучают эти факты.
          • В ноябре 2023 года ГБР открыло уголовное производство сразу по четырем статьям, которые касаются захвата земли и незаконного обогащения Болоховца. Так, по данным налоговой инспекции, за четыре года семья Болоховца приобрела активы на 22,8 млн грн при официальном доходе 10,4 млн грн. 

            Вывод: есть ли шанс на лучшее в будущем?

            Реформа лесной отрасли имела целью сделать систему более эффективной и прозрачной. Однако вместо ожидаемого улучшения мы сталкиваемся с угрозой превращения государственных лесов в частную собственность коррумпированных чиновников и бизнес-элит.

            Коррупция, махинации и незаконные вырубки – все это реалии, которые характеризуют деятельность ГП "Леса Украины" под руководством Юрия Болоховца сегодня. Несмотря на многочисленные скандалы и разоблачения, система продолжает функционировать в привычном режиме, не демонстрируя реального стремления к изменениям.

            Возможны ли изменения? Теоретически – да. Однако их реализация требует не только громких заявлений, но и конкретных действий: прозрачного контроля, независимого аудита, эффективного расследования коррупционных схем и справедливого наказания виновных. Без этого даже лучшие реформы останутся лишь формальностью, а лесное хозяйство – источником обогащения для избранных.

            Лилия Подоляк

            Лилия Подоляк

            Криминал и ЧПпубликации
            Одесская область
            Черниговская область
            Служба безопасности Украины
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