Бывший чиновник Госземагентства незаконно потерял 36,5 га земель "Синевира": ему объявили подозрение

Национальный природный парк "Синевир" незаконно потерял 36,5 га заповедных земель из-за служебной халатности чиновника. Бывшему работнику территориального подразделения Госземагентства сообщили о подозрении. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Следствие установило, что в 2020 году служащий не проверил техническую документацию, из-за чего заповедные земли были зарегистрированы в Государственном земельном кадастре как сельскохозяйственные и безосновательно переданы в коммунальную собственность Синевирского сельского совета. Хотя по закону участки относились к природно-заповедному фонду и не могли менять целевого назначения.

В рамках представительских полномочий прокуроры обратились в суд для возвращения заповедных земель законному пользователю – НПП "Синевир". Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме. Сейчас во исполнение судебного решения земли фактически возвращены в государственную собственность - отметили в прокуратуре.

Прокуроры инкриминируют экс-чиновнику служебную халатность по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к схеме.

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