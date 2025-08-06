Присвоили более 10 млн грн на закупках: в Украине разоблачили бывшего госсекретаря Минюста и действующих топ-чиновников
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили схему присвоения 10 млн грн на закупках для цифровой модернизации Минюста. Среди фигурантов – бывший госсекретарь и действующие руководители ведомственных управлений. Должностные лица завысили стоимость серверного оборудования и программного обеспечения.
Правоохранители разоблачили схему присвоения государственных средств в размере 10 млн гривен на закупках для цифровой модернизации. Среди фигурантов - бывший государственный секретарь Министерства юстиции Украины, а также действующие руководитель и заместитель ведомственных управлений, передает УНН со ссылкой на СБУ и НАБУ.
Киберспециалисты Службы безопасности совместно с НАБУ при содействии новоназначенного министра юстиции Украины разоблачили еще одну схему присвоения государственных средств. Фигуранты украли более 10 млн грн на закупках для цифровой модернизации. По материалам дела, к сделке причастен бывший государственный секретарь Министерства юстиции Украины, а также действующие руководитель и заместитель ведомственных управлений
СБУ установило, что должностные лица присвоили бюджетные средства, выделенные на закупку серверного оборудования и программного обеспечения для нужд Минюста. Этот аппаратно-программный комплекс должен был обеспечить модернизацию электронных систем ведомства.
По данным следствия, в 2021 году фигуранты инициировали заключение договора с аффилированной частной компанией на приобретение для Минюста новых серверов и программного обеспечения на 19 млн гривен. При этом указанная стоимость закупки в разы превысила среднерыночные цены на эти виды товаров и услуг. Таким образом, более половины суммы, перечисленной из бюджета на счета подрядчиков, было похищено организаторами схемы
На основании полученных доказательств экс-госсекретарю Минюста, руководителю и заместителю ведомственных управлений сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).
Кроме того, по этой же статье о подозрении сообщено трем руководителям аффилированной частной компании, с которой был заключен соответствующий договор.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех участников схемы. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним
Бывший директор частного теплоснабжающего общества и экс-руководитель коммунального предприятия подозреваются в причастности к многолетней схеме завладения средствами общины, что привело к убыткам почти на 19 млн гривен.