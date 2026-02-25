САП та НАБУ викрили нову схему заволодіння державними коштами в Мін'юсті

САП та НАБУ повідомили про нові підозри у справі щодо заволодіння коштами Міністерства юстиції України під час закупівлі 1285 багатофункціональних пристроїв. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про нові підозри у справі щодо заволодіння коштами Міністерства юстиції України під час закупівлі 1285 багатофункціональних пристроїв - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що особи використали аналогічну схему під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу. Згідно з розробленим планом службові особи міністерства з метою закупівлі багатофункціональних пристроїв організували внесення відповідних змін до кошторису на 2021 рік. У подальшому задля формування завищеної очікуваної вартості закупівлі на адресу приватного товариства та інших, заздалегідь визначених, компаній направили запити щодо надання комерційних пропозицій та одержали "потрібні" відповіді.

Для створення видимості конкуренції учасники схеми забезпечили формальну участь у торгах ще одного підприємства, тендерну пропозицію якого визнали менш комерційно привабливою, ніж підконтрольного товариства.

У результаті міністерство закупило багатофункціональні пристрої за завищеною вартістю, а держава втратила понад 8,9 млн гривень. Отримані в такий спосіб гроші зловмисники перерахували на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

