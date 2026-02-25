$43.260.03
Ексклюзив
17:40 • 882 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 4044 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 7364 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 16787 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 16004 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 16233 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 26687 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 21947 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 25287 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 22570 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
САП та НАБУ викрили нову схему заволодіння державними коштами в Мін'юсті

Київ • УНН

 • 38 перегляди

САП та НАБУ повідомили про нові підозри у справі щодо заволодіння коштами Міністерства юстиції України. Держава втратила понад 8,9 млн гривень на закупівлі 1285 багатофункціональних пристроїв.

САП та НАБУ викрили нову схему заволодіння державними коштами в Мін'юсті

САП та НАБУ повідомили про нові підозри у справі щодо заволодіння коштами Міністерства юстиції України під час закупівлі 1285 багатофункціональних пристроїв. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про нові підозри у справі щодо заволодіння коштами Міністерства юстиції України під час закупівлі 1285 багатофункціональних пристроїв

- йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що особи використали аналогічну схему під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу. Згідно з розробленим планом службові особи міністерства з метою закупівлі багатофункціональних пристроїв організували внесення відповідних змін до кошторису на 2021 рік. У подальшому задля формування завищеної очікуваної вартості закупівлі на адресу приватного товариства та інших, заздалегідь визначених, компаній направили запити щодо надання комерційних пропозицій та одержали "потрібні" відповіді.

Для створення видимості конкуренції учасники схеми забезпечили формальну участь у торгах ще одного підприємства, тендерну пропозицію якого визнали менш комерційно привабливою, ніж підконтрольного товариства.

У результаті міністерство закупило багатофункціональні пристрої за завищеною вартістю, а держава втратила понад 8,9 млн гривень. Отримані в такий спосіб гроші зловмисники перерахували на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів у розмірі 10 млн гривень на закупівлях для цифрової модернізації. Серед фігурантів - колишній державний секретар Міністерства юстиції України, а також діючі керівник та заступник відомчих управлінь.

Павло Башинський

