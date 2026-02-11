США перевели системи Patriot у Катарі на мобільні платформи через загрозу з боку Ірану

Фото: Reuters

На американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі зафіксовано розгортання зенітно-ракетних комплексів Patriot на базі мобільних вантажівок замість стаціонарних майданчиків. Супутникові знімки за лютий 2026 року підтверджують зміну тактики розгортання ППО, що дозволяє американським військам оперативніше змінювати позиції або розгортати установки для відбиття потенційних іранських атак. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Аналіз супутникових даних, проведений експертами Contested Ground, виявив, що ракети Patriot тепер змонтовані на важких тактичних вантажівках M983 HEMTT. Таке рішення забезпечує підрозділам ППО значно більшу маневреність порівняно з напівстатичними установками, які використовувалися раніше.

Це рішення надає Патріотам набагато більшу мобільність, а це означає, що їх можна переміщувати на альтернативне місце або перепозиціонувати з більшою швидкістю – зазначив аналітик Вільям Гудхінд.

Попри триваючі переговори в Омані за участю представників Ради національної безпеки Ірану, США продовжують нарощувати військову присутність у регіоні, включаючи переміщення авіаносної ударної групи USS Abraham Lincoln.

Військовий паритет та стратегічне стримування

Іранська сторона вже відреагувала на посилення американських баз, попередивши про готовність завдати ударів у відповідь по будь–якому військовому об'єкту США на Близькому Сході.

На супутникових знімках поблизу Бандар-Аббаса також помічено іранський носій безпілотників IRIS Shahid Bagheri, що свідчить про активізацію морського компонента іранських збройних сил. Тегеран наполягає на своєму праві поповнювати ракетні арсенали, особливо після ізраїльських атак на ядерні об'єкти країни.

