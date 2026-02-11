США перевели системи Patriot у Катарі на мобільні платформи через загрозу з боку Ірану

$43.030.02
51.120.36
ukenru
20:12 • 3882 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
17:38 • 11168 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 14746 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 14950 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 14231 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 17512 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 22811 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 15700 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 25025 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 17702 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Родину бійця, який повернувся з полону, зобов’яжуть повернути виплати за його "загибель"10 лютого, 12:55 • 6680 перегляди
МОК дозволив італійському сноубордисту виступати у шоломі із російським прапором10 лютого, 13:54 • 3732 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 17664 перегляди
МОК відповів українському скелетоністу щодо "шолома пам’яті" на Олімпіаді - 2026 : що дозволили, а що заборонили Photo10 лютого, 15:05 • 3924 перегляди
Поплавський залишає посаду ректора університету культури17:21 • 5930 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 17665 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 25025 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 22709 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 39327 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 47162 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Тімур Міндіч
Джей Ді Венс
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Мілан
Азербайджан
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 20346 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 22153 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 21961 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 47859 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 49680 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
WhatsApp

США перевели системи Patriot у Катарі на мобільні платформи через загрозу з боку Ірану

Київ • УНН

 • 70 перегляди

США розгорнули ЗРК Patriot на мобільних вантажівках на авіабазі Аль-Удейд у Катарі для оперативнішої зміни позицій. Це рішення дозволяє американським військам швидше реагувати на потенційні іранські атаки, попри триваючі переговори в Омані.

США перевели системи Patriot у Катарі на мобільні платформи через загрозу з боку Ірану
Фото: Reuters

На американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі зафіксовано розгортання зенітно-ракетних комплексів Patriot на базі мобільних вантажівок замість стаціонарних майданчиків. Супутникові знімки за лютий 2026 року підтверджують зміну тактики розгортання ППО, що дозволяє американським військам оперативніше змінювати позиції або розгортати установки для відбиття потенційних іранських атак. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Аналіз супутникових даних, проведений експертами Contested Ground, виявив, що ракети Patriot тепер змонтовані на важких тактичних вантажівках M983 HEMTT. Таке рішення забезпечує підрозділам ППО значно більшу маневреність порівняно з напівстатичними установками, які використовувалися раніше.

Ізраїль попередив США про готовність діяти самостійно у разі перетину Іраном "червоної лінії" щодо балістичних ракет - ЗМІ09.02.26, 17:36 • 3772 перегляди

Це рішення надає Патріотам набагато більшу мобільність, а це означає, що їх можна переміщувати на альтернативне місце або перепозиціонувати з більшою швидкістю

 – зазначив аналітик Вільям Гудхінд.
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Попри триваючі переговори в Омані за участю представників Ради національної безпеки Ірану, США продовжують нарощувати військову присутність у регіоні, включаючи переміщення авіаносної ударної групи USS Abraham Lincoln.

Військовий паритет та стратегічне стримування

Іранська сторона вже відреагувала на посилення американських баз, попередивши про готовність завдати ударів у відповідь по будь–якому військовому об'єкту США на Близькому Сході.

На супутникових знімках поблизу Бандар-Аббаса також помічено іранський носій безпілотників IRIS Shahid Bagheri, що свідчить про активізацію морського компонента іранських збройних сил. Тегеран наполягає на своєму праві поповнювати ракетні арсенали, особливо після ізраїльських атак на ядерні об'єкти країни.

Туреччина заявила, що може доєднатись до гонки ядерних озброєнь через Іран10.02.26, 19:07 • 3078 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Техніка
Сутички
Ізраїль
Reuters
Катар
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран