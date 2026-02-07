На Днепропетровщине полиция задержала трех военных ТЦК из-за смерти мужчины от побоев
На Днепропетровщине полиция задержала трех военных ТЦК, подозреваемых в смертельном избиении 55-летнего мужчины. Мужчина скончался от травмы головы, а на месте преступления обнаружен автомобиль со следами крови.
Детали
Тело мужчины обнаружили 7 февраля после полуночи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили свидетелей и установили причастность к преступлению трех сотрудников ТЦК. Сейчас они задержаны, а правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта, приведшего к летальному исходу.
Полицейские осмотрели место преступления и изъяли вещественные доказательства. Также изъято транспортное средство со следами крови потерпевшего. В рамках расследования были опрошены свидетели и очевидцы преступления. В результате принятых мер было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК
Задержанным инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
