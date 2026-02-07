$43.140.00
Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго
7 февраля, 13:35
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
На Днепропетровщине полиция задержала трех военных ТЦК из-за смерти мужчины от побоев

Киев • УНН

 • 86 просмотра

На Днепропетровщине полиция задержала трех военных ТЦК, подозреваемых в смертельном избиении 55-летнего мужчины. Мужчина скончался от травмы головы, а на месте преступления обнаружен автомобиль со следами крови.

На Днепропетровщине полиция задержала трех военных ТЦК из-за смерти мужчины от побоев

Полиция Днепропетровской области задержала трех военнослужащих территориального центра комплектования, которых подозревают в нанесении смертельных телесных повреждений 55-летнему местному жителю. По предварительным данным следствия, мужчина скончался от травмы головы, а на месте происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности автомобиль со следами крови потерпевшего. Об этом сообщили правоохранители, пишет УНН.

Детали

Тело мужчины обнаружили 7 февраля после полуночи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили свидетелей и установили причастность к преступлению трех сотрудников ТЦК. Сейчас они задержаны, а правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта, приведшего к летальному исходу.

Полицейские осмотрели место преступления и изъяли вещественные доказательства. Также изъято транспортное средство со следами крови потерпевшего. В рамках расследования были опрошены свидетели и очевидцы преступления. В результате принятых мер было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК

- говорится в сообщении правоохранителей в Facebook.

Задержанным инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. 

Напал с ножом на военнослужащих ТЦК и СП: полиция Харькова сообщила о подозрении мужчине07.02.26, 15:09 • 3572 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Столкновения
ТЦК и СП
Днепропетровская область