На Днепропетровщине полиция задержала трех военных ТЦК из-за смерти мужчины от побоев

Полиция Днепропетровской области задержала трех военнослужащих территориального центра комплектования, которых подозревают в нанесении смертельных телесных повреждений 55-летнему местному жителю. По предварительным данным следствия, мужчина скончался от травмы головы, а на месте происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности автомобиль со следами крови потерпевшего. Об этом сообщили правоохранители, пишет УНН.

Тело мужчины обнаружили 7 февраля после полуночи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили свидетелей и установили причастность к преступлению трех сотрудников ТЦК. Сейчас они задержаны, а правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта, приведшего к летальному исходу.

Полицейские осмотрели место преступления и изъяли вещественные доказательства. Также изъято транспортное средство со следами крови потерпевшего. В рамках расследования были опрошены свидетели и очевидцы преступления. В результате принятых мер было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК