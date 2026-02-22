Посольство РФ в Южной Корее вывесило пропагандистский баннер и спровоцировало дипломатический скандал в Сеуле

Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения в Украину российская дипломатическая миссия в Сеуле разместила на фасаде своего здания 15-метровое полотно с лозунгом о победе. Министерство иностранных дел Южной Кореи официально обратилось к посольству с требованием убрать баннер, назвав публичную демонстрацию поддержки незаконной войны неприемлемой. Об этом сообщает Koreaherald, пишет УНН.

Помимо визуальной пропаганды с надписью "Победа будет за нами", российский посол Георгий Зиновьев во время брифинга в Сеуле публично похвалил участие северокорейских войск в боевых действиях на стороне РФ.

Россия усиливает зависимость от иностранных наемников из-за критических потерь на фронте – МО Британии

Дипломат подчеркнул, что Москва "не забудет" помощь Пхеньяна в боях против украинских сил, что вызвало особое возмущение в Южной Корее, которая официально считает КНДР своим главным противником. Такие заявления свидетельствуют об изменении стратегии российской миссии, которая ранее воздерживалась от проведения громких публичных мероприятий к годовщине вторжения.

Мы выразили обеспокоенность российской стороне, поскольку такие действия нарушают Устав ООН и негативно влияют на двусторонние отношения. Размещение подобных сообщений лишь провоцирует общественные настроения в стране и создает ненужную напряженность