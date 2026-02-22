$43.270.00
19:57 • 3678 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
19:22 • 10237 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 19323 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 26727 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 28727 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 43031 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 49915 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 40653 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 65432 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 69702 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Графики отключений электроэнергии
Посольство РФ в Южной Корее вывесило пропагандистский баннер и спровоцировало дипломатический скандал в Сеуле

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Посольство РФ в Южной Корее вывесило 15-метровый баннер с лозунгом о победе, что вызвало возмущение южнокорейского МИД. Российский посол также похвалил участие северокорейских войск в войне, усилив напряжение.

Посольство РФ в Южной Корее вывесило пропагандистский баннер и спровоцировало дипломатический скандал в Сеуле

Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения в Украину российская дипломатическая миссия в Сеуле разместила на фасаде своего здания 15-метровое полотно с лозунгом о победе. Министерство иностранных дел Южной Кореи официально обратилось к посольству с требованием убрать баннер, назвав публичную демонстрацию поддержки незаконной войны неприемлемой. Об этом сообщает Koreaherald, пишет УНН.

Детали

Помимо визуальной пропаганды с надписью "Победа будет за нами", российский посол Георгий Зиновьев во время брифинга в Сеуле публично похвалил участие северокорейских войск в боевых действиях на стороне РФ.

Россия усиливает зависимость от иностранных наемников из-за критических потерь на фронте – МО Британии15.02.26, 21:37 • 5129 просмотров

Дипломат подчеркнул, что Москва "не забудет" помощь Пхеньяна в боях против украинских сил, что вызвало особое возмущение в Южной Корее, которая официально считает КНДР своим главным противником. Такие заявления свидетельствуют об изменении стратегии российской миссии, которая ранее воздерживалась от проведения громких публичных мероприятий к годовщине вторжения.

Мы выразили обеспокоенность российской стороне, поскольку такие действия нарушают Устав ООН и негативно влияют на двусторонние отношения. Размещение подобных сообщений лишь провоцирует общественные настроения в стране и создает ненужную напряженность

- заявили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

Реакция международного сообщества и планы на публичные мероприятия

Европейские дипломаты, работающие в Сеуле, уже выразили свою солидарность с позицией МИД Южной Кореи и осудили действия российской стороны.

Несмотря на протесты, посольство РФ сообщило местной полиции о намерении провести публичный митинг в среду, что станет первым подобным собранием за последние годы. Интересно, что аналогичное российское представительство в Токио пока избегает подобных радикальных шагов и не вывешивает военные баннеры на своих зданиях.

10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский20.02.26, 11:43 • 16595 просмотров

Степан Гафтко

