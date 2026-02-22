Посольство РФ в Южной Корее вывесило пропагандистский баннер и спровоцировало дипломатический скандал в Сеуле
Посольство РФ в Южной Корее вывесило 15-метровый баннер с лозунгом о победе, что вызвало возмущение южнокорейского МИД. Российский посол также похвалил участие северокорейских войск в войне, усилив напряжение.
Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения в Украину российская дипломатическая миссия в Сеуле разместила на фасаде своего здания 15-метровое полотно с лозунгом о победе. Министерство иностранных дел Южной Кореи официально обратилось к посольству с требованием убрать баннер, назвав публичную демонстрацию поддержки незаконной войны неприемлемой. Об этом сообщает Koreaherald, пишет УНН.
Детали
Помимо визуальной пропаганды с надписью "Победа будет за нами", российский посол Георгий Зиновьев во время брифинга в Сеуле публично похвалил участие северокорейских войск в боевых действиях на стороне РФ.
Дипломат подчеркнул, что Москва "не забудет" помощь Пхеньяна в боях против украинских сил, что вызвало особое возмущение в Южной Корее, которая официально считает КНДР своим главным противником. Такие заявления свидетельствуют об изменении стратегии российской миссии, которая ранее воздерживалась от проведения громких публичных мероприятий к годовщине вторжения.
Мы выразили обеспокоенность российской стороне, поскольку такие действия нарушают Устав ООН и негативно влияют на двусторонние отношения. Размещение подобных сообщений лишь провоцирует общественные настроения в стране и создает ненужную напряженность
Реакция международного сообщества и планы на публичные мероприятия
Европейские дипломаты, работающие в Сеуле, уже выразили свою солидарность с позицией МИД Южной Кореи и осудили действия российской стороны.
Несмотря на протесты, посольство РФ сообщило местной полиции о намерении провести публичный митинг в среду, что станет первым подобным собранием за последние годы. Интересно, что аналогичное российское представительство в Токио пока избегает подобных радикальных шагов и не вывешивает военные баннеры на своих зданиях.
