Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о существенном изменении структуры российских оккупационных войск, которые все больше полагаются на иностранных боевиков. Из-за неспособности кремля оперативно замещать потери собственными ресурсами, армия рф превращается в сборное формирование из новобранцев из стран Азии и Африки. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным британской разведки и отчетов украинской стороны, на стороне рф сейчас воюют тысячи наемников из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала. Джон Хили подчеркнул, что многие из них попадают на войну не по собственной воле, а из-за манипуляций и давления.

Их часто вербуют под ложными предлогами и принуждают к участию под давлением, не обязательно осознавая, что они предназначены для российской мясной машины на передовой Украины – отметил министр обороны Великобритании.

Отдельное внимание Хили уделил присутствию войск КНДР, численность которых в составе российских сил оценивается примерно в 17 000 человек. Такое усиление свидетельствует о глубоком кадровом кризисе в российском генштабе, поскольку количество погибших оккупантов в январе превысило количество новобранцев на 9 000 человек.

Истощение ресурсов кремля и эффективность украинских дронов

Украинское командование ставит целью увеличить потери врага до 50 000 человек в месяц к лету 2026 года. Уже сейчас на отдельных участках фронта соотношение потерь значительно изменилось в пользу Украины.

По словам британского министра, успешное использование беспилотников позволило Силам обороны эффективнее уничтожать живую силу противника.

путин любит создавать впечатление, что они достигают неуклонного и неизбежного прогресса, но он слабее, чем был, и больше зависит от иностранных боевиков – подчеркнул Хили

Он добавил, что на некоторых участках передовой количество потерь среди россиян на каждую потерю украинца возросло с шести до 25 человек. Несмотря на то, что россия сохраняет способность продолжать боевые операции благодаря промышленному производству и поддержке Китая, растущий дефицит обученного личного состава ставит под сомнение нарратив москвы о "неизбежной победе".

