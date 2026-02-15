Россия усиливает зависимость от иностранных наемников из-за критических потерь на фронте – МО Британии

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 16725 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 22567 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 20471 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 21812 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 58846 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 45559 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 40361 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 31817 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 30325 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 25336 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
96%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Российский беспилотник атаковал медучреждение в Сумской области15 февраля, 10:00 • 5224 просмотра
Обама отреагировал на расистское видео Трампа, где его с женой изобразили обезьянами15 февраля, 10:10 • 16602 просмотра
ЕС должен определить свои ключевые требования к рф до начала мирных переговоров - Каллас15 февраля, 11:01 • 11976 просмотра
В торговом центре Харькова мужчина сорвался с неработающего эскалатора15 февраля, 11:38 • 9034 просмотра
Кличко заявил, что Киев оказался на грани катастрофы из-за ударов рф15 февраля, 12:18 • 5756 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
14:11 • 16717 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 92943 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 150554 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 82806 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 99177 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Кайя Каллас
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Иран
Европа
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 13352 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 21915 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 20851 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 23903 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 48475 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Отопление

Россия усиливает зависимость от иностранных наемников из-за критических потерь на фронте – МО Британии

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Российская армия все больше полагается на иностранных боевиков из Азии и Африки из-за неспособности восполнять потери. Тысячи наемников из разных стран воюют за РФ, часто под давлением и обманом.

Россия усиливает зависимость от иностранных наемников из-за критических потерь на фронте – МО Британии

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о существенном изменении структуры российских оккупационных войск, которые все больше полагаются на иностранных боевиков. Из-за неспособности кремля оперативно замещать потери собственными ресурсами, армия рф превращается в сборное формирование из новобранцев из стран Азии и Африки. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным британской разведки и отчетов украинской стороны, на стороне рф сейчас воюют тысячи наемников из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала. Джон Хили подчеркнул, что многие из них попадают на войну не по собственной воле, а из-за манипуляций и давления.

Их часто вербуют под ложными предлогами и принуждают к участию под давлением, не обязательно осознавая, что они предназначены для российской мясной машины на передовой Украины

– отметил министр обороны Великобритании.

Отдельное внимание Хили уделил присутствию войск КНДР, численность которых в составе российских сил оценивается примерно в 17 000 человек. Такое усиление свидетельствует о глубоком кадровом кризисе в российском генштабе, поскольку количество погибших оккупантов в январе превысило количество новобранцев на 9 000 человек.

Истощение ресурсов кремля и эффективность украинских дронов

Украинское командование ставит целью увеличить потери врага до 50 000 человек в месяц к лету 2026 года. Уже сейчас на отдельных участках фронта соотношение потерь значительно изменилось в пользу Украины.

Кения обвиняет Россию в вербовке своих граждан на войну13.02.26, 02:54 • 5511 просмотров

По словам британского министра, успешное использование беспилотников позволило Силам обороны эффективнее уничтожать живую силу противника.

путин любит создавать впечатление, что они достигают неуклонного и неизбежного прогресса, но он слабее, чем был, и больше зависит от иностранных боевиков

– подчеркнул Хили

Он добавил, что на некоторых участках передовой количество потерь среди россиян на каждую потерю украинца возросло с шести до 25 человек. Несмотря на то, что россия сохраняет способность продолжать боевые операции благодаря промышленному производству и поддержке Китая, растущий дефицит обученного личного состава ставит под сомнение нарратив москвы о "неизбежной победе".

Из Кении – в «киллзону» Донбасса: ГУР сообщило о ликвидации группы кенийских наемников под Лиманом06.02.26, 12:15 • 3287 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Владимир Путин
Джон Хили
Куба
Bloomberg L.P.
Сенегал
Нигерия
Непал
Индия
Китай
Украина
Пакистан