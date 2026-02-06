$43.140.03
Эксклюзив
09:41 • 1520 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 4260 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 39091 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 41865 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 33559 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 46940 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 85062 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 33811 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31147 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23520 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
публикации
Эксклюзивы
Из Кении – в «киллзону» Донбасса: ГУР сообщило о ликвидации группы кенийских наемников под Лиманом

Киев • УНН

 • 6 просмотра

ГУР сообщило о ликвидации трех кенийских наемников под Лиманом, работавших на РФ. Они прибыли на войну, соблазнившись обещаниями заработка.

Из Кении – в «киллзону» Донбасса: ГУР сообщило о ликвидации группы кенийских наемников под Лиманом

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные об очередных потерях среди иностранных легионеров, привлеченных россией к боевым действиям. В районе города Лиман Донецкой области обнаружены тела граждан Кении, прибывших на войну, соблазнившись обещаниями быстрого заработка от российских вербовщиков. Об этом пишет УНН.

Детали

По информации военной разведки, ликвидированными являются Омбвори Денис Багака (Ombwori Denis Bagaka) и Вахоме Симон Гититу (Wahome Simon Gititu). Их останки нашли рядом с телом еще одного ранее уничтоженного кенийца – Клинтона Ньяпара Могесы. Следствие установило, что все трое до участия в войне работали в охранных компаниях Катара, где имели стабильный доход, однако решили стать наемниками в рядах вооруженных сил рф.

Из Кении – в окоп: в Донецкой области ликвидировали наемника из Африки – ГУР31.01.26, 16:01 • 3463 просмотра

российская сторона активно использует иностранцев как "пушечное мясо", отправляя их в штурмовые отряды на наиболее опасных участках фронта. История этих кенийцев стала показательным примером того, как обещания больших денег превращаются в билет в один конец в "киллзону" на востоке Украины.

Предостережение для иностранных граждан

ГУР МО Украины в очередной раз призывает иностранцев не поддаваться на манипуляции российских спецслужб и избегать любого сотрудничества с государством-агрессором. Поездка в рф с целью заработка на войне для большинства наемников завершается в штурмовых группах "смертников" без шансов на выживание.

В Донецкой области ликвидирован наемник из Филиппин, которого россияне бросили в "мясной штурм" – ГУР26.01.26, 12:23 • 3216 просмотров

Украинская разведка отмечает, что каждый, кто с оружием в руках пересекает границу Украины на стороне оккупантов, становится законной целью для Сил обороны. ГУР продолжает отслеживать и идентифицировать иностранных боевиков, чтобы мир знал правду о настоящей цене российского вербования.

В декабре рф завербовала на войну более 150 иностранцев из 25 стран - разведка26.12.25, 12:57 • 3054 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Главное управление разведки Украины
Кения
Катар
Украина