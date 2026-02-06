Из Кении – в «киллзону» Донбасса: ГУР сообщило о ликвидации группы кенийских наемников под Лиманом
Киев • УНН
ГУР сообщило о ликвидации трех кенийских наемников под Лиманом, работавших на РФ. Они прибыли на войну, соблазнившись обещаниями заработка.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные об очередных потерях среди иностранных легионеров, привлеченных россией к боевым действиям. В районе города Лиман Донецкой области обнаружены тела граждан Кении, прибывших на войну, соблазнившись обещаниями быстрого заработка от российских вербовщиков. Об этом пишет УНН.
Детали
По информации военной разведки, ликвидированными являются Омбвори Денис Багака (Ombwori Denis Bagaka) и Вахоме Симон Гититу (Wahome Simon Gititu). Их останки нашли рядом с телом еще одного ранее уничтоженного кенийца – Клинтона Ньяпара Могесы. Следствие установило, что все трое до участия в войне работали в охранных компаниях Катара, где имели стабильный доход, однако решили стать наемниками в рядах вооруженных сил рф.
Из Кении – в окоп: в Донецкой области ликвидировали наемника из Африки – ГУР31.01.26, 16:01 • 3463 просмотра
российская сторона активно использует иностранцев как "пушечное мясо", отправляя их в штурмовые отряды на наиболее опасных участках фронта. История этих кенийцев стала показательным примером того, как обещания больших денег превращаются в билет в один конец в "киллзону" на востоке Украины.
Предостережение для иностранных граждан
ГУР МО Украины в очередной раз призывает иностранцев не поддаваться на манипуляции российских спецслужб и избегать любого сотрудничества с государством-агрессором. Поездка в рф с целью заработка на войне для большинства наемников завершается в штурмовых группах "смертников" без шансов на выживание.
В Донецкой области ликвидирован наемник из Филиппин, которого россияне бросили в "мясной штурм" – ГУР26.01.26, 12:23 • 3216 просмотров
Украинская разведка отмечает, что каждый, кто с оружием в руках пересекает границу Украины на стороне оккупантов, становится законной целью для Сил обороны. ГУР продолжает отслеживать и идентифицировать иностранных боевиков, чтобы мир знал правду о настоящей цене российского вербования.
В декабре рф завербовала на войну более 150 иностранцев из 25 стран - разведка26.12.25, 12:57 • 3054 просмотра