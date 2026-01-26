В Донецкой области ликвидирован наемник из Филиппин, которого россияне бросили в "мясной штурм" – ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о ликвидации гражданина Республики Филиппины, воевавшего в составе оккупационных войск РФ на Донецком направлении. Тело иностранца было обнаружено среди других захватчиков после неудачной попытки штурма украинских позиций в Краматорском районе. Об этом пишет УНН.

Детали

По информации ГУР, ликвидированным наемником оказался Джон Патрик, проходивший службу в 9-й штурмовой роте 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ. По данным разведки, филиппинец не владел русским языком, а из личных вещей имел при себе только оружие и записку с контактами командира. Анализ изъятых гаджетов погибшего показал, что его обучение перед отправкой на передовую длилось всего одну неделю.

Иностранец погиб в районе населенного пункта Новоселовка во время так называемого "мясного штурма".

По данным из изъятых электронных устройств филиппинца, его базовая подготовка длилась всего неделю, после чего иностранца без промедлений отправили на передовую. Он получил ранения и медленно умирал в лесополосе – никакой эвакуации не предполагалось – сообщают в украинской разведке.

Обманная система рекрутинга и предостережения ГУР

Российские власти все чаще используют схемы обмана или силового давления для привлечения трудовых мигрантов и иностранных граждан в ряды своей армии. Обычно людям предлагают безопасную работу в тылу или шантажируют проблемами с правоохранительными органами, однако в результате они оказываются в самых горячих точках фронта без надлежащего снаряжения.

В связи с этим ГУР МО Украины обратилось к иностранным гражданам со строгим предостережением относительно поездок в РФ. Разведчики отмечают, что любая работа на территории агрессора, особенно нелегальная, создает реальный риск принудительной мобилизации. Поездка в Россию сегодня "это реальный шанс оказаться в штурмовой роте без подготовки и шанса выжить".

