$43.140.03
50.650.13
ukenru
10:18 • 242 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 2770 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 3192 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 11585 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 12819 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 22452 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 32670 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 28773 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 25758 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 21311 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
В Донецкой области ликвидирован наемник из Филиппин, которого россияне бросили в "мясной штурм" – ГУР

Киев • УНН

 • 26 просмотра

ГУР сообщает о ликвидации гражданина Филиппин Джона Патрика, который воевал за РФ и погиб во время "мясного штурма" на Донецком направлении. Его подготовка длилась всего неделю, после чего его отправили на передовую.

В Донецкой области ликвидирован наемник из Филиппин, которого россияне бросили в "мясной штурм" – ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о ликвидации гражданина Республики Филиппины, воевавшего в составе оккупационных войск РФ на Донецком направлении. Тело иностранца было обнаружено среди других захватчиков после неудачной попытки штурма украинских позиций в Краматорском районе. Об этом пишет УНН.

Детали

По информации ГУР, ликвидированным наемником оказался Джон Патрик, проходивший службу в 9-й штурмовой роте 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ. По данным разведки, филиппинец не владел русским языком, а из личных вещей имел при себе только оружие и записку с контактами командира. Анализ изъятых гаджетов погибшего показал, что его обучение перед отправкой на передовую длилось всего одну неделю.

Сотни кенийцев, которым обещали трудоустройство в России, оказались на войне против Украины23.12.25, 17:53 • 4219 просмотров

Иностранец погиб в районе населенного пункта Новоселовка во время так называемого "мясного штурма".

По данным из изъятых электронных устройств филиппинца, его базовая подготовка длилась всего неделю, после чего иностранца без промедлений отправили на передовую. Он получил ранения и медленно умирал в лесополосе – никакой эвакуации не предполагалось

– сообщают в украинской разведке.

Обманная система рекрутинга и предостережения ГУР

Российские власти все чаще используют схемы обмана или силового давления для привлечения трудовых мигрантов и иностранных граждан в ряды своей армии. Обычно людям предлагают безопасную работу в тылу или шантажируют проблемами с правоохранительными органами, однако в результате они оказываются в самых горячих точках фронта без надлежащего снаряжения.

В связи с этим ГУР МО Украины обратилось к иностранным гражданам со строгим предостережением относительно поездок в РФ. Разведчики отмечают, что любая работа на территории агрессора, особенно нелегальная, создает реальный риск принудительной мобилизации. Поездка в Россию сегодня "это реальный шанс оказаться в штурмовой роте без подготовки и шанса выжить". 

В декабре рф завербовала на войну более 150 иностранцев из 25 стран - разведка26.12.25, 12:57 • 2964 просмотра

