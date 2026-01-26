На Донеччині ліквідовано найманця з Філіппін, якого росіяни кинули у "м’ясний штурм" – ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про ліквідацію громадянина Республіки Філіппіни, який воював у складі окупаційних військ рф на Донецькому напрямку. Тіло іноземця було виявлено серед інших загарбників після невдалої спроби штурму українських позицій у Краматорському районі. Про це пише УНН.

Деталі

За інформацією ГУР, ліквідованим найманцем виявився Джон Патрік, який проходив службу у 9-й штурмовій роті 144-ї мотострілецької дивізії зс рф. За даними розвідки, філіппінець не володів російською мовою, а з особистих речей мав при собі лише зброю та записку з контактами командира. Аналіз вилучених гаджетів загиблого показав, що його навчання перед відправкою на передову тривало лише один тиждень.

Іноземець загинув у районі населеного пункту Новоселівка під час так званого "м’ясного штурму".

За даними з вилучених електронних пристроїв філіпінця, його базова підготовка тривала лише тиждень, після чого іноземця без зволікань відправили на передову. Він отримав поранення й повільно помирав у лісосмузі – ніякої евакуації не передбачалось – повідомляють в українській розвідці.

Обманна система рекрутингу та застереження ГУР

російська влада все частіше використовує схеми обману або силового тиску для залучення трудових мігрантів та іноземних громадян до лав своєї армії. Зазвичай людям пропонують безпечну роботу в тилу або шантажують проблемами з правоохоронними органами, проте в результаті вони опиняються в найгарячіших точках фронту без належного спорядження.

У зв'язку з цим ГУР МО України звернулося до іноземних громадян із суворим застереженням щодо поїздок до рф. Розвідники наголошують, що будь-яка робота на території агресора, особливо нелегальна, створює реальний ризик примусової мобілізації. Поїздка до росії сьогодні "це реальний шанс опинитися у штурмовій роті без підготовки і шансу вижити".

