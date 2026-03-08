Дональд Туск назвав росію головним переможцем у війні на Близькому Сході
Київ • УНН
Прем'єр Польщі заявив про вигоду рф через війну на Близькому Сході. За його словами, кремль має зиск через хаос та ріст цін на нафту.
Головним переможцем у нинішній війні на Близькому Сході є росія. Таку думку у соцмережі Х висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє УНН.
Деталі
Він зазначив, що нині "війна на Близькому Сході триває, поширюється хаос".
Ціни на нафту зростають. Вашингтон може скасувати санкції на російську нафту. Хто тут справжній переможець?
Контекст
Раніше Дональд Туск закликав громадян країни "негайно покинути" Іран. За його словами, якщо спалахне "гаряча" війна, то "можливість евакуації буде виключена".
Нагадаємо
Ще у січні МЗС Польщі закликало своїх громадян негайно залишити Іран та утриматися від поїздок до цієї країни. Причиною є нестабільна внутрішня ситуація та підвищений рівень небезпеки в регіоні.
