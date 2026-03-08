$43.810.0050.900.00
08:41 • 2996 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
08:15 • 5084 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 27659 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 71066 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 39583 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 40712 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 57241 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 60302 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 67962 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 45610 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березня

Київ • УНН

 • 5082 перегляди

Президент привітав жінок із 8 березня та відзначив їхню стійкість на фронті й у тилу. Він подякував за лідерство та виховання дітей у важких умовах.

"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березня
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський привітав українських жінок з Міжнародним жіночим днем 8 березня. Він згадав як тих, хто працює в тилу, так і тих, хто перебуває у війську, повідомляє УНН з посиланням на допис Зеленського в соцмережах.

Деталі

Як зазначив глава держави, сила і роль українських жінок - це не один день. Це всі 365 днів.

Українські жінки захищають країну, чекають рідних і підтримують коханих, виховують дітей у нелегких умовах війни, створюють, досліджують, рятують, навчають, лікують

- заявив Зеленський.

Він також подякував українським жінкам за рішучість, лідерство, турботу і професійність.

Крім того, він опублікував фото, як українські жінки - чи то на фронті, чи в тилу - щодня працюють в надлюдських умовах.

Нагадаємо

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських жінок з 8 березня. Він зазначив, що у лавах Збройних Сил України служать понад 75 тисяч жінок, а також згадав про жінок, які загинули під час війни з російськими окупантами.

Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення07.03.26, 15:30 • 27658 переглядiв

Євген Устименко

