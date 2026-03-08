"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березня
Київ • УНН
Президент привітав жінок із 8 березня та відзначив їхню стійкість на фронті й у тилу. Він подякував за лідерство та виховання дітей у важких умовах.
Президент України Володимир Зеленський привітав українських жінок з Міжнародним жіночим днем 8 березня. Він згадав як тих, хто працює в тилу, так і тих, хто перебуває у війську, повідомляє УНН з посиланням на допис Зеленського в соцмережах.
Деталі
Як зазначив глава держави, сила і роль українських жінок - це не один день. Це всі 365 днів.
Українські жінки захищають країну, чекають рідних і підтримують коханих, виховують дітей у нелегких умовах війни, створюють, досліджують, рятують, навчають, лікують
Він також подякував українським жінкам за рішучість, лідерство, турботу і професійність.
Крім того, він опублікував фото, як українські жінки - чи то на фронті, чи в тилу - щодня працюють в надлюдських умовах.
Нагадаємо
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських жінок з 8 березня. Він зазначив, що у лавах Збройних Сил України служать понад 75 тисяч жінок, а також згадав про жінок, які загинули під час війни з російськими окупантами.
