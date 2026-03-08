$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 18650 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 45490 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 29878 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 31661 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 50002 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 57444 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 64709 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44981 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 88253 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30627 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Публікації
Ексклюзиви
Наступна фаза війни: Ізраїль атакував нафтосховища в Тегерані

Київ • УНН

 • 20 перегляди

ЦАХАЛ завдав ударів по паливних об'єктах Ірану в межах нового етапу війни. На нафтопереробному заводі Шахран у Тегерані зафіксовано масштабну пожежу.

Наступна фаза війни: Ізраїль атакував нафтосховища в Тегерані

Ізраїль почав атакувати нафтосховища в Ірані в рамках наступного етапу війни. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназване ізраїльське джерело, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, за інформацією ізраїльських військових, в суботу ввечері вони завдали удару по паливних об'єктах у Тегерані, які постачають паливо "різним споживачам, включаючи військові формування в Ірані".

Це значний удар, який є додатковим кроком у збільшенні завдання шкоди військовій інфраструктурі іранського терористичного режиму

- зазначили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Тим часом на відео, оприлюдненому у мережі, видно полум'я та дим, що піднімаються з нафтопереробного заводу Шахран у Тегерані.

Нагадаємо

Напередодні Армія оборони Ізраїлю розпочала новий етап військової операції, завдавши ударів по ключових об'єктах інфраструктури в Тегерані.

"Сьогодні Іран отримає дуже сильний удар": Трамп пригрозив розширенням списку іранських цілей07.03.26, 14:23 • 4842 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Світ
Енергетика
Електроенергія
Армія оборони Ізраїлю
Тегеран
Іран