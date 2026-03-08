Наступна фаза війни: Ізраїль атакував нафтосховища в Тегерані

Ізраїль почав атакувати нафтосховища в Ірані в рамках наступного етапу війни. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназване ізраїльське джерело, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, за інформацією ізраїльських військових, в суботу ввечері вони завдали удару по паливних об'єктах у Тегерані, які постачають паливо "різним споживачам, включаючи військові формування в Ірані".

Це значний удар, який є додатковим кроком у збільшенні завдання шкоди військовій інфраструктурі іранського терористичного режиму - зазначили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Тим часом на відео, оприлюдненому у мережі, видно полум'я та дим, що піднімаються з нафтопереробного заводу Шахран у Тегерані.

Нагадаємо

Напередодні Армія оборони Ізраїлю розпочала новий етап військової операції, завдавши ударів по ключових об'єктах інфраструктури в Тегерані.

