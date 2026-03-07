"Сьогодні Іран отримає дуже сильний удар": Трамп пригрозив розширенням списку іранських цілей
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про можливість атак на нові райони та групи людей в Ірані. Президент США назвав країну лузером регіону через постійні обстріли.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може зазнати нових ударів, а список потенційних цілей може бути розширений. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.
Деталі
У своєму дописі Трамп заявив, що Іран, за його словами, "зазнає поразки" під ударами США та Ізраїлю і був змушений пообіцяти сусіднім країнам Близького Сходу припинити атаки.
"Іран, якого зараз жорстко б’ють, вибачився перед своїми сусідами на Близькому Сході та пообіцяв більше не відкривати по них вогонь. Цю обіцянку вони дали лише через безперервні атаки США та Ізраїлю", – написав Трамп.
Він також заявив, що Іран більше не є "задирою Близького Сходу", а навпаки перетворився на "лузера регіону".
Водночас американський президент попередив про можливе розширення списку цілей.
Сьогодні Іран отримає дуже сильний удар! Під серйозним розглядом повного знищення та неминучої смерті перебувають райони та групи людей, які раніше навіть не розглядалися як цілі
Трамп додав, що ці рішення можуть бути ухвалені через, за його словами, "погану поведінку Ірану".
Нагадаємо
Дональд Трамп приватно розглядав розгортання обмеженого контингенту військ в Ірані. План передбачає контроль над ураном та нафтову співпрацю з новою владою.