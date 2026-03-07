"Сьогодні Іран отримає дуже сильний удар": Трамп пригрозив розширенням списку іранських цілей

$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
12:32 • 4074 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
10:22 • 11736 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 14760 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 35993 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 51369 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 58234 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43557 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 76339 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29758 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 27064 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.4м/с
52%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці7 березня, 05:01 • 17590 перегляди
Світові ціни на нафту та газ б'ють багаторічні рекорди через війну з Іраном7 березня, 05:24 • 11196 перегляди
Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війниPhoto7 березня, 06:00 • 7102 перегляди
19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"7 березня, 07:12 • 8742 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 7656 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 40536 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 47498 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 76339 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 46729 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 54558 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Іран
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"13:15 • 638 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 1894 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 7902 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 19249 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 19507 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)

"Сьогодні Іран отримає дуже сильний удар": Трамп пригрозив розширенням списку іранських цілей

Київ • УНН

 • 1694 перегляди

Дональд Трамп заявив про можливість атак на нові райони та групи людей в Ірані. Президент США назвав країну лузером регіону через постійні обстріли.

"Сьогодні Іран отримає дуже сильний удар": Трамп пригрозив розширенням списку іранських цілей

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може зазнати нових ударів, а список потенційних цілей може бути розширений. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

У своєму дописі Трамп заявив, що Іран, за його словами, "зазнає поразки" під ударами США та Ізраїлю і був змушений пообіцяти сусіднім країнам Близького Сходу припинити атаки.

Президент Ірану пообіцяв припинення ударів по сусідніх країнах Перської затоки, але з застереженням07.03.26, 13:56 • 1898 переглядiв

"Іран, якого зараз жорстко б’ють, вибачився перед своїми сусідами на Близькому Сході та пообіцяв більше не відкривати по них вогонь. Цю обіцянку вони дали лише через безперервні атаки США та Ізраїлю", – написав Трамп.

Він також заявив, що Іран більше не є "задирою Близького Сходу", а навпаки перетворився на "лузера регіону".

Водночас американський президент попередив про можливе розширення списку цілей.

Сьогодні Іран отримає дуже сильний удар! Під серйозним розглядом повного знищення та неминучої смерті перебувають райони та групи людей, які раніше навіть не розглядалися як цілі

– заявив Трамп.

Трамп додав, що ці рішення можуть бути ухвалені через, за його словами, "погану поведінку Ірану".

Нагадаємо

Дональд Трамп приватно розглядав розгортання обмеженого контингенту військ в Ірані. План передбачає контроль над ураном та нафтову співпрацю з новою владою.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Truth Social
Ізраїль
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран