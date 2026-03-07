"Сьогодні Іран отримає дуже сильний удар": Трамп пригрозив розширенням списку іранських цілей

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може зазнати нових ударів, а список потенційних цілей може бути розширений. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

У своєму дописі Трамп заявив, що Іран, за його словами, "зазнає поразки" під ударами США та Ізраїлю і був змушений пообіцяти сусіднім країнам Близького Сходу припинити атаки.

Президент Ірану пообіцяв припинення ударів по сусідніх країнах Перської затоки, але з застереженням

"Іран, якого зараз жорстко б’ють, вибачився перед своїми сусідами на Близькому Сході та пообіцяв більше не відкривати по них вогонь. Цю обіцянку вони дали лише через безперервні атаки США та Ізраїлю", – написав Трамп.

Він також заявив, що Іран більше не є "задирою Близького Сходу", а навпаки перетворився на "лузера регіону".

Водночас американський президент попередив про можливе розширення списку цілей.

Сьогодні Іран отримає дуже сильний удар! Під серйозним розглядом повного знищення та неминучої смерті перебувають райони та групи людей, які раніше навіть не розглядалися як цілі