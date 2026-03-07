Президент Ірану пообіцяв припинення ударів по сусідніх країнах Перської затоки, але з застереженням

Президент Ірану Масуд Пезешкіан вибачився перед арабськими країнами Перської затоки у своєму визначному зверненні в суботу вранці, заявивши, що Тегеран припинить завдавати ударів по своїх сусідах, якщо лишень атаки на Іран не будуть з цих країн, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"Я особисто вибачаюсь перед сусідніми країнами, які зазнали атак з боку Ірану, - сказав він в ефірі державного телебачення. - Ми не маємо наміру атакувати сусідні країни. Як я неодноразово казав, вони наші брати".

Він додав, що Рада з трьох членів, яка тимчасово керує Іраном, "заявила збройним силам, що відтепер не повинно бути жодних атак на сусідні країни чи ракетних ударів, якщо лишень вони самі не захочуть атакувати нас із цих країн".

"Я думаю, нам потрібно вирішити це дипломатичним шляхом, а не воювати і мати проблеми з сусідніми країнами", - додав Пезешкіан.

Він закликав країни Перської затоки не ставати "іграшкою в руках імперіалізму", застерігаючи їх від атак на іранську територію.

Неясно, чи набирає чинності заява президента Ірану негайно. Після звернення перехоплення тривали над Об'єднаними Арабськими Еміратами, а Бахрейні завивали сирени, пише видання.

Це сталося після тижня майже безперервних іранських бомбардувань своїх сусідів у Перській затоці, що призвело до закриття повітряного простору регіону і викликало наплив мандрівників, які намагаються залишити Близький Схід.

CNN назвало "першим важливим меседжем" Ірану про деескалацію, але з "одним суттєвим застереженням".

Як зазначається, коментарі Пезешкіана викликали подих полегшення в арабських державах Перської затоки. "Однак снаряди, що пролетіли над головою невдовзі після його виступу, показують, що ще зарано говорити про припинення іранських атак", зауважує видання.

І зауважило, що його коментарі супроводжувалися умовою, що території арабських держав Перської затоки, на яких розташовані кілька великих американських військових баз, не будуть використовуватися для ударів по Ірану. В умовах невизначеного майбутнього регіону, зазначає видання, залишається незрозумілим, які дії іранські збройні сили та їхні ставленики вважають ворожими стосовно Ісламської Республіки.

