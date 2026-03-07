$43.810.0050.900.00
Президент Ирана пообещал прекращение ударов по соседним странам Персидского залива, но с оговоркой

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Масуд Пезешкиан извинился перед странами Персидского залива за ракетные удары. Иран обещает прекратить атаки, если соседи не станут плацдармом для ударов.

Президент Ирана пообещал прекращение ударов по соседним странам Персидского залива, но с оговоркой

Президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился перед арабскими странами Персидского залива в своем знаменательном обращении в субботу утром, заявив, что Тегеран прекратит наносить удары по своим соседям, если только атаки на Иран не будут исходить из этих стран, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Я лично извиняюсь перед соседними странами, которые подверглись атакам со стороны Ирана, - сказал он в эфире государственного телевидения. - Мы не намерены атаковать соседние страны. Как я неоднократно говорил, они наши братья".

Он добавил, что Совет из трех членов, временно управляющий Ираном, "заявил вооруженным силам, что отныне не должно быть никаких атак на соседние страны или ракетных ударов, если только они сами не захотят атаковать нас из этих стран".

"Я думаю, нам нужно решить это дипломатическим путем, а не воевать и иметь проблемы с соседними странами", - добавил Пезешкиан.

Он призвал страны Персидского залива не становиться "игрушкой в руках империализма", предостерегая их от атак на иранскую территорию.

Неясно, вступает ли заявление президента Ирана в силу немедленно. После обращения перехваты продолжались над Объединенными Арабскими Эмиратами, а в Бахрейне выли сирены, пишет издание.

Это произошло после недели почти непрерывных иранских бомбардировок своих соседей в Персидском заливе, что привело к закрытию воздушного пространства региона и вызвало наплыв путешественников, пытающихся покинуть Ближний Восток.

CNN назвало это "первым важным посланием" Ирана о деэскалации, но с "одним существенным предостережением".

Как отмечается, комментарии Пезешкиана вызвали вздох облегчения в арабских государствах Персидского залива. "Однако снаряды, пролетевшие над головой вскоре после его выступления, показывают, что еще рано говорить о прекращении иранских атак", - отмечает издание.

И заметило, что его комментарии сопровождались условием, что территории арабских государств Персидского залива, на которых расположены несколько крупных американских военных баз, не будут использоваться для ударов по Ирану. В условиях неопределенного будущего региона, отмечает издание, остается неясным, какие действия иранские вооруженные силы и их ставленники считают враждебными по отношению к Исламской Республике.

Юлия Шрамко

