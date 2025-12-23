$42.150.10
Сотні кенійців, яким обіцяли працевлаштувати в росії, опинилися на війні проти України

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Влада Кенії розслідує діяльність мережі, яка вербувала кенійців для участі у бойових діях на боці рф під виглядом працевлаштування. Щонайменше 200 громадян були заманені до росії обіцянками роботи, а потім направлені на війну в Україну.

Сотні кенійців, яким обіцяли працевлаштувати в росії, опинилися на війні проти України

Кенійська влада розслідує діяльність транснаціональної мережі, яка під виглядом роботи вербувала громадян країни для участі у бойових діях на боці росії. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За даними Міністерства закордонних справ Кенії, щонайменше 200 кенійців останніми місяцями були заманені до росії обіцянками працевлаштування. У деяких випадках вербувальники пропонували роботу водіями або в охороні, після чого оформлювали документи та організовували поїздку до росії.

38-річний водій мікроавтобуса Мбуру був серед тих, кого обманом вивезли за кордон. Його дружина Грейс Гатоні востаннє спілкувалася з ним 19 листопада, а вже за два дні дізналася з телерепортажу про його загибель на Донбасі.

Це був такий шок. Він не мав військового досвіду і пройшов лише триденне навчання

– розповіла вона.

За словами родичів чоловіка і слідства, після прибуття до росії, кенійців направляли на кілька днів базової військової підготовки, а згодом, на фронт в Україні.

Управління кримінальних розслідувань Кенії розслідує діяльність організованої транснаціональної злочинної мережі, яка включає агентства з працевлаштування в Кенії та осіб у росії.

Міністерство співпрацює з урядом російської федерації щодо сприяння переміщенню громадян Кенії, зокрема тих, хто перебуває у військових таборах, до місії Кенії в москві для подальшої репатріації

– йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Кенії.

"Уряд продовжує закликати молодих кенійців, які отримують пропозиції роботи за кордоном, зв’язуватися з Міністерствами закордонних справ та діаспори, а також праці та соціального захисту населення для перевірки справжності можливостей працевлаштування.Це гарантуватиме, що жоден кенійець не буде спокушений цими корумпованими та безжальними агентами подорожувати та потрапляти в такі небезпечні ситуації", – додали у міністерстві.

25 вересня кенійська поліція провела рейди в окрузі Мачакос, під час яких було врятовано 22 особи, яких готували до відправки в росію. Один із підозрюваних перебуває під слідством, ще кілька осіб у розшуку. Свідки повідомили поліції, що їм пропонували понад 250 000 шилінгів на місяць, але вони не розуміли, що їх завербують до російської армії.

Міністерство закордонних справ Кенії заявило, що співпрацює з росією для повернення своїх громадян. За офіційною інформацією, 18 кенійців, частина з яких отримали поранення, вже були репатрійовані.

Водночас, правозахисники наголошують, що найбільше страждають мешканці бідних громад. Натомість, росія заперечує свою причетність до схем вербування і не надала офіційного коментаря.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомляє про активізацію вербувальної кампанії російської федерації на території Ірану для поповнення своїх військ.

Алла Кіосак

