Сотни кенийцев, которым обещали трудоустройство в России, оказались на войне против Украины

Кенийские власти расследуют деятельность транснациональной сети, которая под видом работы вербовала граждан страны для участия в боевых действиях на стороне России. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По данным Министерства иностранных дел Кении, по меньшей мере 200 кенийцев в последние месяцы были заманены в Россию обещаниями трудоустройства. В некоторых случаях вербовщики предлагали работу водителями или в охране, после чего оформляли документы и организовывали поездку в Россию.

38-летний водитель микроавтобуса Мбуру был среди тех, кого обманом вывезли за границу. Его жена Грейс Гатони в последний раз общалась с ним 19 ноября, а уже через два дня узнала из телерепортажа о его гибели на Донбассе.

Это был такой шок. У него не было военного опыта, и он прошел только трехдневное обучение – рассказала она.

По словам родственников мужчины и следствия, после прибытия в Россию кенийцев направляли на несколько дней базовой военной подготовки, а затем на фронт в Украину.

Управление уголовных расследований Кении расследует деятельность организованной транснациональной преступной сети, которая включает агентства по трудоустройству в Кении и лиц в России.

Министерство сотрудничает с правительством Российской Федерации по содействию перемещению граждан Кении, в том числе тех, кто находится в военных лагерях, в миссию Кении в Москве для дальнейшей репатриации – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Кении.

"Правительство продолжает призывать молодых кенийцев, которые получают предложения работы за границей, связываться с Министерствами иностранных дел и диаспоры, а также труда и социальной защиты населения для проверки подлинности возможностей трудоустройства. Это гарантирует, что ни один кениец не будет соблазнен этими коррумпированными и безжалостными агентами путешествовать и попадать в такие опасные ситуации", – добавили в министерстве.

25 сентября кенийская полиция провела рейды в округе Мачакос, в ходе которых были спасены 22 человека, которых готовили к отправке в Россию. Один из подозреваемых находится под следствием, еще несколько человек в розыске. Свидетели сообщили полиции, что им предлагали более 250 000 шиллингов в месяц, но они не понимали, что их завербуют в российскую армию.

Министерство иностранных дел Кении заявило, что сотрудничает с Россией для возвращения своих граждан. По официальной информации, 18 кенийцев, часть из которых получили ранения, уже были репатриированы.

В то же время правозащитники отмечают, что больше всего страдают жители бедных общин. Россия же отрицает свою причастность к схемам вербовки и не предоставила официального комментария.

Напомним

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) сообщает о активизации вербовочной кампании Российской Федерации на территории Ирана для пополнения своих войск.