Сотни кенийцев, которым обещали трудоустройство в России, оказались на войне против Украины

15:52 • 570 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 1498 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 6382 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 17819 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 16516 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 22119 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 14824 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 16516 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22114 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 37740 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Атака РФ на Киев 23 декабря: обломки повредили жилой дом, есть пострадавшие
Киевская область подверглась ночной атаке рф: затронуты два района, есть погибшая и 3 пострадавших
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 6380 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 4836 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 17818 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 22117 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 85232 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлер
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд
Сотни кенийцев, которым обещали трудоустройство в России, оказались на войне против Украины

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Власти Кении расследуют деятельность сети, которая вербовала кенийцев для участия в боевых действиях на стороне РФ под видом трудоустройства. По меньшей мере 200 граждан были заманены в Россию обещаниями работы, а затем направлены на войну в Украину.

Сотни кенийцев, которым обещали трудоустройство в России, оказались на войне против Украины

Кенийские власти расследуют деятельность транснациональной сети, которая под видом работы вербовала граждан страны для участия в боевых действиях на стороне России. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По данным Министерства иностранных дел Кении, по меньшей мере 200 кенийцев в последние месяцы были заманены в Россию обещаниями трудоустройства. В некоторых случаях вербовщики предлагали работу водителями или в охране, после чего оформляли документы и организовывали поездку в Россию.

38-летний водитель микроавтобуса Мбуру был среди тех, кого обманом вывезли за границу. Его жена Грейс Гатони в последний раз общалась с ним 19 ноября, а уже через два дня узнала из телерепортажа о его гибели на Донбассе.

Это был такой шок. У него не было военного опыта, и он прошел только трехдневное обучение

– рассказала она.

По словам родственников мужчины и следствия, после прибытия в Россию кенийцев направляли на несколько дней базовой военной подготовки, а затем на фронт в Украину.

Управление уголовных расследований Кении расследует деятельность организованной транснациональной преступной сети, которая включает агентства по трудоустройству в Кении и лиц в России.

Министерство сотрудничает с правительством Российской Федерации по содействию перемещению граждан Кении, в том числе тех, кто находится в военных лагерях, в миссию Кении в Москве для дальнейшей репатриации

– говорится в заявлении Министерства иностранных дел Кении.

"Правительство продолжает призывать молодых кенийцев, которые получают предложения работы за границей, связываться с Министерствами иностранных дел и диаспоры, а также труда и социальной защиты населения для проверки подлинности возможностей трудоустройства. Это гарантирует, что ни один кениец не будет соблазнен этими коррумпированными и безжалостными агентами путешествовать и попадать в такие опасные ситуации", – добавили в министерстве.

25 сентября кенийская полиция провела рейды в округе Мачакос, в ходе которых были спасены 22 человека, которых готовили к отправке в Россию. Один из подозреваемых находится под следствием, еще несколько человек в розыске. Свидетели сообщили полиции, что им предлагали более 250 000 шиллингов в месяц, но они не понимали, что их завербуют в российскую армию.

Министерство иностранных дел Кении заявило, что сотрудничает с Россией для возвращения своих граждан. По официальной информации, 18 кенийцев, часть из которых получили ранения, уже были репатриированы.

В то же время правозащитники отмечают, что больше всего страдают жители бедных общин. Россия же отрицает свою причастность к схемам вербовки и не предоставила официального комментария.

Напомним

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) сообщает о активизации вербовочной кампании Российской Федерации на территории Ирана для пополнения своих войск.

Алла Киосак

Новости Мира
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Кения
Украина
Иран