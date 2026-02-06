З Кенії – у "кіллзону" Донбасу: ГУР повідомило про ліквідацію групи кенійських найманців під Лиманом
Київ • УНН
ГУР повідомило про ліквідацію трьох кенійських найманців під Лиманом, які працювали на РФ. Вони прибули на війну, спокусившись на обіцянки заробітку.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про чергові втрати серед іноземних легіонерів, залучених росією до бойових дій. У районі міста Лиман Донецької області виявлено тіла громадян Кенії, які прибули на війну, спокусившись на обіцянки швидкого заробітку від російських вербувальників. Про це пише УНН.
Деталі
За інформацією воєнної розвідки, ліквідованими є Омбворі Деніс Баґака (Ombwori Denis Bagaka) та Вахоме Сімон Ґітіту (Wahome Simon Gititu). Їхні рештки знайшли поруч із тілом ще одного раніше знищеного кенійця – Клінтона Ньяпара Моґеси. Слідство встановило, що всі троє до участі у війні працювали в охоронних компаніях Катару, де мали стабільний дохід, проте вирішили стати найманцями у лавах збройних сил рф.
російська сторона активно використовує іноземців як "гарматне м'ясо", відправляючи їх у штурмові загони на найбільш небезпечних ділянках фронту. Історія цих кенійців стала показовим прикладом того, як обіцянки великих грошей перетворюються на квиток в один кінець у "кіллзону" на сході України.
Застереження для іноземних громадян
ГУР МО України вкотре закликає іноземців не піддаватися на маніпуляції російських спецслужб та уникати будь-якої співпраці з державою-агресором. Поїздка до рф з метою заробітку на війні для більшості найманців завершується у штурмових групах "смертників" без шансів на виживання.
Українська розвідка наголошує, що кожен, хто зі зброєю в руках перетинає кордон України на боці окупантів, стає законною ціллю для Сил оборони. ГУР продовжує відстежувати та ідентифікувати іноземних бойовиків, щоб світ знав правду про справжню ціну російського вербування.
