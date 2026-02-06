З Кенії – у "кіллзону" Донбасу: ГУР повідомило про ліквідацію групи кенійських найманців під Лиманом

$43.140.03
Ексклюзив
09:41 • 1578 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 4404 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 39202 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 41929 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 33612 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 46971 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 85136 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 33819 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31149 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23521 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
Популярнi новини
У Ялті студенти пільгових категорій залишилися без грошових доплат до стипендій - ЦНС6 лютого, 00:45 • 5654 перегляди
Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро6 лютого, 01:19 • 10105 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53 • 12468 перегляди
У Колумбії обстріляли кортеж сенатора: загинули охоронці6 лютого, 02:28 • 4128 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів04:30 • 11537 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 20232 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 39236 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 85159 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 76823 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 106799 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 13074 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 16271 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 25651 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 29098 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 62708 перегляди
З Кенії – у "кіллзону" Донбасу: ГУР повідомило про ліквідацію групи кенійських найманців під Лиманом

Київ • УНН

 • 16 перегляди

ГУР повідомило про ліквідацію трьох кенійських найманців під Лиманом, які працювали на РФ. Вони прибули на війну, спокусившись на обіцянки заробітку.

З Кенії – у "кіллзону" Донбасу: ГУР повідомило про ліквідацію групи кенійських найманців під Лиманом

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про чергові втрати серед іноземних легіонерів, залучених росією до бойових дій. У районі міста Лиман Донецької області виявлено тіла громадян Кенії, які прибули на війну, спокусившись на обіцянки швидкого заробітку від російських вербувальників. Про це пише УНН.

Деталі

За інформацією воєнної розвідки, ліквідованими є Омбворі Деніс Баґака (Ombwori Denis Bagaka) та Вахоме Сімон Ґітіту (Wahome Simon Gititu). Їхні рештки знайшли поруч із тілом ще одного раніше знищеного кенійця – Клінтона Ньяпара Моґеси. Слідство встановило, що всі троє до участі у війні працювали в охоронних компаніях Катару, де мали стабільний дохід, проте вирішили стати найманцями у лавах збройних сил рф.

З Кенії – в окоп: на Донеччині ліквідували найманця з Африки – ГУР31.01.26, 16:01 • 3463 перегляди

російська сторона активно використовує іноземців як "гарматне м'ясо", відправляючи їх у штурмові загони на найбільш небезпечних ділянках фронту. Історія цих кенійців стала показовим прикладом того, як обіцянки великих грошей перетворюються на квиток в один кінець у "кіллзону" на сході України.

Застереження для іноземних громадян

ГУР МО України вкотре закликає іноземців не піддаватися на маніпуляції російських спецслужб та уникати будь-якої співпраці з державою-агресором. Поїздка до рф з метою заробітку на війні для більшості найманців завершується у штурмових групах "смертників" без шансів на виживання.

На Донеччині ліквідовано найманця з Філіппін, якого росіяни кинули у "м’ясний штурм" – ГУР26.01.26, 12:23 • 3216 переглядiв

Українська розвідка наголошує, що кожен, хто зі зброєю в руках перетинає кордон України на боці окупантів, стає законною ціллю для Сил оборони. ГУР продовжує відстежувати та ідентифікувати іноземних бойовиків, щоб світ знав правду про справжню ціну російського вербування.

У грудні рф завербувала на війну понад 150 іноземців із 25 країн - розвідка26.12.25, 12:57 • 3054 перегляди

Степан Гафтко

