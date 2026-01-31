$42.850.00
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 11486 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 12794 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 12399 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 16174 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 10308 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 24327 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 43441 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 48412 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 29231 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
З Кенії – в окоп: на Донеччині ліквідували найманця з Африки – ГУР

Київ • УНН

 • 32 перегляди

ГУР МО України ліквідувало громадянина Кенії Клінтона Ньяпара Могесу 1997 року народження на Донецькому напрямку. Він підписав контракт з Міноборони рф після роботи в Катарі та загинув під час "м'ясного штурму".

З Кенії – в окоп: на Донеччині ліквідували найманця з Африки – ГУР

Головне управління розвідки МО України повідомило про ліквідацію чергового іноземного найманця, який воював у складі окупаційних військ рф. Тіло громадянина Республіки Кенія, Клінтона Ньяпара Могеси 1997 року народження, було виявлено воєнними розвідниками на одній із захоплених позицій на Донецькому напрямку. Про це пише УНН.

Деталі

До повномасштабного вторгнення Могеса жив і працював у Катарі, проте згодом підписав контракт із Міністерством оборони рф. Після вкрай стислої підготовки кенієць був направлений до штурмового підрозділу, де невдовзі загинув під час чергового "м’ясного штурму". Показово, що російське командування не здійснило евакуацію тіла свого солдата, а його родина в Кенії не отримала жодних виплат чи офіційних пояснень щодо долі родича.

На Донеччині ліквідовано найманця з Філіппін, якого росіяни кинули у "м’ясний штурм" – ГУР26.01.26, 12:23 • 3148 переглядiв

При огляді речей ліквідованого найманця розвідники знайшли паспорти ще двох громадян Кенії. Це дає підстави стверджувати, що росія продовжує масово залучати іноземців як дешевий ресурс, використовуючи їх для виснаження української оборони без жодних гарантій збереження життя.

Застереження для іноземних громадян

ГУР МО України вкотре закликає іноземців уникати будь-яких поїздок до рф, особливо з метою нелегального працевлаштування. Випадок Клінтона Могеси демонструє, що навіть перебування у безпечній країні, як Катар, не захищає від обману російських вербувальників. Для армії агресора іноземні громадяни є лише витратним матеріалом, який кидають у бій без належної підготовки та шансів на виживання.

У грудні рф завербувала на війну понад 150 іноземців із 25 країн - розвідка26.12.25, 12:57 • 2996 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кенія
Катар