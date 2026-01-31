З Кенії – в окоп: на Донеччині ліквідували найманця з Африки – ГУР
Київ • УНН
ГУР МО України ліквідувало громадянина Кенії Клінтона Ньяпара Могесу 1997 року народження на Донецькому напрямку. Він підписав контракт з Міноборони рф після роботи в Катарі та загинув під час "м'ясного штурму".
Головне управління розвідки МО України повідомило про ліквідацію чергового іноземного найманця, який воював у складі окупаційних військ рф. Тіло громадянина Республіки Кенія, Клінтона Ньяпара Могеси 1997 року народження, було виявлено воєнними розвідниками на одній із захоплених позицій на Донецькому напрямку. Про це пише УНН.
Деталі
До повномасштабного вторгнення Могеса жив і працював у Катарі, проте згодом підписав контракт із Міністерством оборони рф. Після вкрай стислої підготовки кенієць був направлений до штурмового підрозділу, де невдовзі загинув під час чергового "м’ясного штурму". Показово, що російське командування не здійснило евакуацію тіла свого солдата, а його родина в Кенії не отримала жодних виплат чи офіційних пояснень щодо долі родича.
При огляді речей ліквідованого найманця розвідники знайшли паспорти ще двох громадян Кенії. Це дає підстави стверджувати, що росія продовжує масово залучати іноземців як дешевий ресурс, використовуючи їх для виснаження української оборони без жодних гарантій збереження життя.
Застереження для іноземних громадян
ГУР МО України вкотре закликає іноземців уникати будь-яких поїздок до рф, особливо з метою нелегального працевлаштування. Випадок Клінтона Могеси демонструє, що навіть перебування у безпечній країні, як Катар, не захищає від обману російських вербувальників. Для армії агресора іноземні громадяни є лише витратним матеріалом, який кидають у бій без належної підготовки та шансів на виживання.
