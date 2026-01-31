$42.850.00
11:48 • 5232 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 12148 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 13412 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 12986 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 17078 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 10572 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 24518 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 43620 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 48911 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29287 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Эксклюзивы
Из Кении – в окоп: в Донецкой области ликвидировали наемника из Африки – ГУР

Киев • УНН

 • 560 просмотра

ГУР МО Украины ликвидировало гражданина Кении Клинтона Ньяпара Могесу 1997 года рождения на Донецком направлении. Он подписал контракт с Минобороны РФ после работы в Катаре и погиб во время "мясного штурма".

Из Кении – в окоп: в Донецкой области ликвидировали наемника из Африки – ГУР

Главное управление разведки МО Украины сообщило о ликвидации очередного иностранного наемника, воевавшего в составе оккупационных войск РФ. Тело гражданина Республики Кения, Клинтона Ньяпара Могесы 1997 года рождения, было обнаружено военными разведчиками на одной из захваченных позиций на Донецком направлении. Об этом пишет УНН.

Детали

До полномасштабного вторжения Могеса жил и работал в Катаре, однако впоследствии подписал контракт с Министерством обороны РФ. После крайне сжатой подготовки кениец был направлен в штурмовое подразделение, где вскоре погиб во время очередного "мясного штурма". Показательно, что российское командование не осуществило эвакуацию тела своего солдата, а его семья в Кении не получила никаких выплат или официальных объяснений относительно судьбы родственника.

В Донецкой области ликвидирован наемник из Филиппин, которого россияне бросили в "мясной штурм" – ГУР26.01.26, 12:23 • 3150 просмотров

При осмотре вещей ликвидированного наемника разведчики нашли паспорта еще двух граждан Кении. Это дает основания утверждать, что Россия продолжает массово привлекать иностранцев как дешевый ресурс, используя их для истощения украинской обороны без каких-либо гарантий сохранения жизни.

Предостережение для иностранных граждан

ГУР МО Украины в очередной раз призывает иностранцев избегать любых поездок в РФ, особенно с целью нелегального трудоустройства. Случай Клинтона Могесы демонстрирует, что даже пребывание в безопасной стране, как Катар, не защищает от обмана российских вербовщиков. Для армии агрессора иностранные граждане являются лишь расходным материалом, который бросают в бой без надлежащей подготовки и шансов на выживание.

В декабре рф завербовала на войну более 150 иностранцев из 25 стран - разведка26.12.25, 12:57 • 2998 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Главное управление разведки Украины
Кения
Катар