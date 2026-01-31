Главное управление разведки МО Украины сообщило о ликвидации очередного иностранного наемника, воевавшего в составе оккупационных войск РФ. Тело гражданина Республики Кения, Клинтона Ньяпара Могесы 1997 года рождения, было обнаружено военными разведчиками на одной из захваченных позиций на Донецком направлении. Об этом пишет УНН.

Детали

До полномасштабного вторжения Могеса жил и работал в Катаре, однако впоследствии подписал контракт с Министерством обороны РФ. После крайне сжатой подготовки кениец был направлен в штурмовое подразделение, где вскоре погиб во время очередного "мясного штурма". Показательно, что российское командование не осуществило эвакуацию тела своего солдата, а его семья в Кении не получила никаких выплат или официальных объяснений относительно судьбы родственника.

При осмотре вещей ликвидированного наемника разведчики нашли паспорта еще двух граждан Кении. Это дает основания утверждать, что Россия продолжает массово привлекать иностранцев как дешевый ресурс, используя их для истощения украинской обороны без каких-либо гарантий сохранения жизни.

Предостережение для иностранных граждан

ГУР МО Украины в очередной раз призывает иностранцев избегать любых поездок в РФ, особенно с целью нелегального трудоустройства. Случай Клинтона Могесы демонстрирует, что даже пребывание в безопасной стране, как Катар, не защищает от обмана российских вербовщиков. Для армии агрессора иностранные граждане являются лишь расходным материалом, который бросают в бой без надлежащей подготовки и шансов на выживание.

