Кения обвиняет Россию в вербовке своих граждан на войну

Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 13275 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 23509 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 20469 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 25675 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 24025 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 22859 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 24230 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28938 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74651 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 50205 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
На Полтавщине опекуншу подозревают в пытках младших сестер, которых она заставляла двое суток стоять на коленях без еды12 февраля, 16:03 • 4436 просмотра
На Буковине задержали мужчину, причастного к похищению 13-летней девушкиPhoto12 февраля, 16:48 • 10364 просмотра
Завтра по всей Украине планируют отключать свет: какие ограничения будут действовать12 февраля, 18:21 • 3440 просмотра
Из Германии выехали почти полмиллиона украинских беженцев12 февраля, 18:46 • 6278 просмотра
Трамп может выйти из переговоров по Украине перед выборами в Конгресс - СМИ20:37 • 3608 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 37373 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 79407 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 70360 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 73705 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 80462 просмотра
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Денис Шмыгаль
Андрей Шевченко
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Донецкая область
Днепропетровская область
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 15757 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 19657 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 44924 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 39094 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 40770 просмотра
Техника
Старлинк
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка

Кения обвиняет Россию в вербовке своих граждан на войну

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Кения обвиняет Россию в вербовке своих граждан на войну против Украины. Министр иностранных дел африканской страны Мусалия Мудавади анонсировал визит в Москву, чтобы потребовать прекращения этой практики.

Кения обвиняет Россию в вербовке своих граждан на войну

Кения обвиняет Россию в масштабной вербовке своих граждан на войну против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что министр иностранных дел африканской страны Мусалия Мудавади анонсировал визит в Москву, чтобы потребовать прекращения этой практики.

Вербовка иностранцев Россией давно приобрела системный характер. Большинство рекрутов из африканских стран не имеют военного опыта, их обманом заставляют подписывать контракты, обещая легальную и хорошо оплачиваемую работу

- говорится в статье.

Указывается, что после подписания контракта людей отправляют на самые опасные участки фронта.

Как стало известно от четырех кенийцев, недавно вернувшихся с фронта ранеными, один думал, что будет работать продавцом, двое - охранниками, а четвертый - спортсменом высокого уровня. В целом же за последние два месяца из России было эвакуировано более 30 кенийцев

- рассказали в ЦПД.

Там подчеркнули, что Кремль использует вербовку иностранцев на войну как способ компенсировать потери на фронте и избежать социальной напряженности внутри РФ.

"Такие действия прямо противоречат пропагандистской линии Кремля в Африке. Россия противопоставляет себя "колониальному Западу" и рассказывает о "уважении к Африке", хотя в реальности использует африканцев как ресурс для своей захватнической войны против Украины", - резюмировали в ЦПД.

Напомним

На прошлой неделе ГУР сообщило о ликвидации трех кенийских наемников под Лиманом, работавших на РФ. Они прибыли на войну, соблазнившись обещаниями заработка.

Из Кении – в окоп: в Донецкой области ликвидировали наемника из Африки – ГУР31.01.26, 16:01 • 3541 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Украина