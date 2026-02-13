Кения обвиняет Россию в вербовке своих граждан на войну

Кения обвиняет Россию в масштабной вербовке своих граждан на войну против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что министр иностранных дел африканской страны Мусалия Мудавади анонсировал визит в Москву, чтобы потребовать прекращения этой практики.

Вербовка иностранцев Россией давно приобрела системный характер. Большинство рекрутов из африканских стран не имеют военного опыта, их обманом заставляют подписывать контракты, обещая легальную и хорошо оплачиваемую работу

Указывается, что после подписания контракта людей отправляют на самые опасные участки фронта.

Как стало известно от четырех кенийцев, недавно вернувшихся с фронта ранеными, один думал, что будет работать продавцом, двое - охранниками, а четвертый - спортсменом высокого уровня. В целом же за последние два месяца из России было эвакуировано более 30 кенийцев