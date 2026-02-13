Кения обвиняет Россию в вербовке своих граждан на войну
Кения обвиняет Россию в вербовке своих граждан на войну против Украины. Министр иностранных дел африканской страны Мусалия Мудавади анонсировал визит в Москву, чтобы потребовать прекращения этой практики.
Кения обвиняет Россию в масштабной вербовке своих граждан на войну против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Отмечается, что министр иностранных дел африканской страны Мусалия Мудавади анонсировал визит в Москву, чтобы потребовать прекращения этой практики.
Вербовка иностранцев Россией давно приобрела системный характер. Большинство рекрутов из африканских стран не имеют военного опыта, их обманом заставляют подписывать контракты, обещая легальную и хорошо оплачиваемую работу
Указывается, что после подписания контракта людей отправляют на самые опасные участки фронта.
Как стало известно от четырех кенийцев, недавно вернувшихся с фронта ранеными, один думал, что будет работать продавцом, двое - охранниками, а четвертый - спортсменом высокого уровня. В целом же за последние два месяца из России было эвакуировано более 30 кенийцев
Там подчеркнули, что Кремль использует вербовку иностранцев на войну как способ компенсировать потери на фронте и избежать социальной напряженности внутри РФ.
"Такие действия прямо противоречат пропагандистской линии Кремля в Африке. Россия противопоставляет себя "колониальному Западу" и рассказывает о "уважении к Африке", хотя в реальности использует африканцев как ресурс для своей захватнической войны против Украины", - резюмировали в ЦПД.
На прошлой неделе ГУР сообщило о ликвидации трех кенийских наемников под Лиманом, работавших на РФ. Они прибыли на войну, соблазнившись обещаниями заработка.
