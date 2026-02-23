$43.270.00
19:57 • 7032 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
19:22 • 14425 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 22511 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 29810 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 31244 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 44460 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 50765 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 41127 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 66107 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 70732 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Нью-Йорк ввел запрет на движение транспорта и отменил занятия из-за мощнейшей за десятилетие снежной бури

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Власти Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение, запретив движение транспорта и отменив занятия из-за приближения самой масштабной снежной бури с 2016 года. Ожидается до 60 сантиметров снега, что требует от жителей оставаться дома.

Нью-Йорк ввел запрет на движение транспорта и отменил занятия из-за мощнейшей за десятилетие снежной бури

Власти Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение и закрыли все ключевые магистрали, мосты и улицы для частного транспорта в связи с приближением рекордной метели. Запрет на поездки начинает действовать с вечера воскресенья и продлится до полудня понедельника, чтобы дать возможность спецтехнике очистить дороги от экстремальных осадков. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мы просим ньюйоркцев избегать всех необязательных поездок. Ради вашей безопасности оставайтесь дома и не выходите на дороги

- заявил во время пресс-конференции мэр Зогран Мамдани.

Согласно прогнозам метеорологов, в мегаполисе ожидается выпадение от 45 до 60 сантиметров снега, что станет самым масштабным штормом с 2016 года. Компания NJ Transit уже объявила о полной приостановке движения автобусов и легкорельсового транспорта, а коммунальные службы работают в усиленном режиме для защиты энергосетей.

В США из-за схода лавины пропали 10 лыжников, еще шестерых пытаются спасти18.02.26, 08:56 • 4666 просмотров

Мэр Мамдани подчеркнул, что город не сталкивался со штормом такого уровня последние десять лет, поэтому превентивные меры критически важны для предотвращения несчастных случаев.

Возобновление традиции классических снежных дней в школах

Впервые с 2019 года власти Нью-Йорка отказались от дистанционного формата обучения во время непогоды, объявив для учащихся государственных школ полноценный выходной. Мэр призвал детей насладиться редким моментом и выйти кататься на санках после того, как пик бури утихнет, вместо сидения перед мониторами. Это решение было принято после волны критики со стороны родителей и учащихся, которые ранее требовали сохранить традицию "снежных дней" как часть классического детства.

Мощный зимний шторм принес в Калифорнию рекордные снегопады и угрозу разрушительных селей17.02.26, 05:29 • 4720 просмотров

Степан Гафтко

