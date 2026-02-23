Нью-Йорк ввел запрет на движение транспорта и отменил занятия из-за мощнейшей за десятилетие снежной бури

Власти Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение и закрыли все ключевые магистрали, мосты и улицы для частного транспорта в связи с приближением рекордной метели. Запрет на поездки начинает действовать с вечера воскресенья и продлится до полудня понедельника, чтобы дать возможность спецтехнике очистить дороги от экстремальных осадков. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мы просим ньюйоркцев избегать всех необязательных поездок. Ради вашей безопасности оставайтесь дома и не выходите на дороги - заявил во время пресс-конференции мэр Зогран Мамдани.

Согласно прогнозам метеорологов, в мегаполисе ожидается выпадение от 45 до 60 сантиметров снега, что станет самым масштабным штормом с 2016 года. Компания NJ Transit уже объявила о полной приостановке движения автобусов и легкорельсового транспорта, а коммунальные службы работают в усиленном режиме для защиты энергосетей.

Мэр Мамдани подчеркнул, что город не сталкивался со штормом такого уровня последние десять лет, поэтому превентивные меры критически важны для предотвращения несчастных случаев.

Возобновление традиции классических снежных дней в школах

Впервые с 2019 года власти Нью-Йорка отказались от дистанционного формата обучения во время непогоды, объявив для учащихся государственных школ полноценный выходной. Мэр призвал детей насладиться редким моментом и выйти кататься на санках после того, как пик бури утихнет, вместо сидения перед мониторами. Это решение было принято после волны критики со стороны родителей и учащихся, которые ранее требовали сохранить традицию "снежных дней" как часть классического детства.

