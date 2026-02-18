В США из-за схода лавины пропали 10 лыжников, еще шестерых пытаются спасти

В США спасательные бригады на лыжах и снегоходах боролись с метелью, пытаясь добраться до шести лыжников, оказавшихся в ловушке после схода лавины высоко в суровых горах Северной Калифорнии, в результате которого пропали без вести еще 10 лыжников, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Поисковые группы были направлены к озеру Фрог в районе Касл-Пик, к северо-западу от озера Тахо, после того, как около 11:30 по местному времени кто-то позвонил в службу 911, чтобы сообщить о сходе лавины, в результате которого люди оказались погребенными под слоем снега.

Через несколько часов Эшли Квадрос, представитель офиса шерифа округа Невада, сообщила, что шесть лыжников были найдены и им было предложено оставаться на месте "насколько это возможно", пока с ними не свяжутся.

Группа проводила последний день трехдневного похода на лыжах по пересеченной местности, сообщил Стив Рейно, специалист по прогнозированию лавин в Национальном лесу Тахо из Центра лавинной безопасности Сьерра (Sierra Avalanche Center). Рейно сказал, что его группа поддерживает связь с людьми на месте происшествия. Он сообщил, что лыжники провели две ночи в хижинах во время похода, который включал преодоление "пересеченной горной местности" на лыжах на расстояние до 6,4 километров, и везли с собой всю еду и припасы.

Капитан шерифа округа Невада Рассел Грин сообщил, что власти были уведомлены о сходе лавины компанией, которая организовала лыжный тур к вершине Касл-Пик, а также аварийными маяками, которые несли лыжники.

Лыжники поддерживают связь с официальными лицами через свои аварийные маяки, которые могут отправлять текстовые сообщения, сообщил Грин телеканалу KCRA-TV.

"Они делают все, что в их силах. Они нашли убежище в этом районе, соорудили импровизированное укрытие из брезента и делают все возможное, чтобы выжить и ждать спасения", - сказал Грин телеканалу.

Он добавил, что спасательные команды осторожно продвигаются к группе, поскольку опасность схода новых лавин остается высокой. "Мы задействовали снегоходы. У нас есть снегоходы наготове. У нас есть люди на лыжах. Есть несколько разных способов добраться туда, - сказал он. - Это будет медленный и утомительный процесс".

Компания Blackbird Mountain Guides, которая организует поездку, сообщила на своем веб-сайте, что координирует спасательную операцию с властями. В группе было 12 клиентов и четыре гида.

На этой неделе Калифорнию накрывает мощный зимний шторм, приносящий опасные грозы, сильные ветры и обильные снегопады в горные районы.

"Сейчас в отдаленных районах особенно опасно, потому что мы находимся в разгаре шторма", - сказал Брендон Шварц, ведущий специалист по прогнозированию лавин в Национальном лесу Тахо, который работает в Центре лавинной безопасности Сьерра (Sierra Avalanche Center) в Траки.

Центр выпустил предупреждение о сходе лавин в районе Центральной Сьерра-Невады, включая регион Большого озера Тахо, начиная с утра вторника, с прогнозируемыми крупными лавинами до среды.

Опасные условия были вызваны быстрым накоплением снега на хрупких снежных покровах в сочетании со штормовым ветром.

Несколько горнолыжных курортов вокруг озера Тахо были полностью или частично закрыты из-за экстремальных погодных условий. Курорты вдоль автомагистралей имеют программы по предотвращению лавин и, как ожидалось, не подвергались такому высокому риску, как отдаленные районы, где передвижение по лавиноопасной местности, вблизи нее или ниже нее настоятельно не рекомендовалось, заявили в центре.

