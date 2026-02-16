В Швейцарии поезд сошел с рельсов на фоне смертоносных лавин в Альпах

tagesschau.de

Лавины от сильного снегопада в европейских Альпах унесли еще больше жизней в течение выходных, на фоне того, как в понедельник в Швейцарии поезд сошел с рельсов из-за снежного оползня, а дороги и деревни вокруг Монблана были закрыты или объявлены зоной эвакуации, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

На фоне того, как большие районы западных Альп остаются под высоким риском схода лавин – после недели, в течение которой предупреждения достигли 5-й категории, наивысшего уровня – швейцарская полиция сообщила, что при сходе поезда с рельсов из-за лавины вблизи города Гоппенштайн пострадали пять человек.

Этот инцидент в Швейцарии произошел после серии смертельных лавин в Альпах в последние дни с участием лыжников.

В пятницу двое британцев оказались среди трех лыжников, погибших в лавине во время сопровождения инструктором в Валь-д'Изере, на юго-востоке Франции.

Также погиб гражданин Франции, катавшийся на лыжах в одиночку. Прокурор Альбервиля Бенуа Башеле заявил, что лыжный инструктор, избежавший травм, получил отрицательные результаты анализов крови и на наркотики. Он добавил, что еще один британец получил незначительные травмы.

В другом инциденте в воскресенье лавина унесла жизни двух лыжников на итальянской стороне Монблана.

Инцидент произошел около 11 часов утра по местному времени на маршруте Couloir Vesses, популярном внетрассовом маршруте в Курмайоре, расположенном в верхней части долины Валь-Вене, недалеко от границы с Францией и Швейцарией.

Эти инциденты произошли в дополнение к рекордному числу погибших в горах Италии за неделю, закончившуюся 8 февраля, – 13 человек, в том числе 10 в лавинах, вызванных исключительно нестабильным снежным покровом.

Свежий снег во время недавних штормов и снежные шапки, обдуваемые ветром, на слабых внутренних слоях создали особо опасные условия вдоль всего Альпийского полумесяца, граничащего с Францией, Швейцарией и Австрией, заявили в Альпийской спасательной службе.

"В таких условиях проход одного лыжника или естественная нагрузка от веса снега могут быть достаточными для того, чтобы спровоцировать лавину", - сказал Федерико Катания, представитель итальянского Альпийского спасательного корпуса (Alpine Rescue Corps).

Очень высокий текущий уровень риска лавин в горах обусловлен сочетанием факторов, включая недавние сильные снегопады и сильные ветры, которые спровоцировали появление тяжелых и неплотных наслоений на и без того нестабильный снежный покров, образовавшийся из-за недостатка снега в начале сезона.

"С начала сезона у нас очень сложный, очень нестабильный снег, - сказал на прошлой неделе AFP Люк Николино, менеджер склонов курорта Ла-Плань. - Это своего рода мильфей с множеством скрытых, хрупких слоев".

Условия уже были опасными после шторма "Нильс", который на прошлой неделе прошел через Альпы, в результате чего выпало от 60 до 100 см снега, а в некоторых районах Альп прогнозируется еще 40-50 см в понедельник.

