Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев
13:44 • 12665 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
12:57 • 14687 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
11:42 • 32841 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 22558 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 27528 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34060 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 36711 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
15 февраля, 14:11 • 75217 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
15 февраля, 11:51 • 49172 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
13:44 • 12667 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
11:42 • 32845 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
15 февраля, 14:11 • 75219 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 11:25
В Швейцарии поезд сошел с рельсов на фоне смертоносных лавин в Альпах

Киев • УНН

 1122 просмотра

Снежные лавины в европейских Альпах унесли жизни нескольких лыжников, а поезд сошел с рельсов в Швейцарии. Высокий риск схода лавин сохраняется из-за нестабильного снежного покрова.

В Швейцарии поезд сошел с рельсов на фоне смертоносных лавин в Альпах
tagesschau.de

Лавины от сильного снегопада в европейских Альпах унесли еще больше жизней в течение выходных, на фоне того, как в понедельник в Швейцарии поезд сошел с рельсов из-за снежного оползня, а дороги и деревни вокруг Монблана были закрыты или объявлены зоной эвакуации, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

На фоне того, как большие районы западных Альп остаются под высоким риском схода лавин – после недели, в течение которой предупреждения достигли 5-й категории, наивысшего уровня – швейцарская полиция сообщила, что при сходе поезда с рельсов из-за лавины вблизи города Гоппенштайн пострадали пять человек.

Этот инцидент в Швейцарии произошел после серии смертельных лавин в Альпах в последние дни с участием лыжников.

В пятницу двое британцев оказались среди трех лыжников, погибших в лавине во время сопровождения инструктором в Валь-д'Изере, на юго-востоке Франции.

Также погиб гражданин Франции, катавшийся на лыжах в одиночку. Прокурор Альбервиля Бенуа Башеле заявил, что лыжный инструктор, избежавший травм, получил отрицательные результаты анализов крови и на наркотики. Он добавил, что еще один британец получил незначительные травмы.

В другом инциденте в воскресенье лавина унесла жизни двух лыжников на итальянской стороне Монблана.

Инцидент произошел около 11 часов утра по местному времени на маршруте Couloir Vesses, популярном внетрассовом маршруте в Курмайоре, расположенном в верхней части долины Валь-Вене, недалеко от границы с Францией и Швейцарией.

Эти инциденты произошли в дополнение к рекордному числу погибших в горах Италии за неделю, закончившуюся 8 февраля, – 13 человек, в том числе 10 в лавинах, вызванных исключительно нестабильным снежным покровом.

Свежий снег во время недавних штормов и снежные шапки, обдуваемые ветром, на слабых внутренних слоях создали особо опасные условия вдоль всего Альпийского полумесяца, граничащего с Францией, Швейцарией и Австрией, заявили в Альпийской спасательной службе.

"В таких условиях проход одного лыжника или естественная нагрузка от веса снега могут быть достаточными для того, чтобы спровоцировать лавину", - сказал Федерико Катания, представитель итальянского Альпийского спасательного корпуса (Alpine Rescue Corps).

Очень высокий текущий уровень риска лавин в горах обусловлен сочетанием факторов, включая недавние сильные снегопады и сильные ветры, которые спровоцировали появление тяжелых и неплотных наслоений на и без того нестабильный снежный покров, образовавшийся из-за недостатка снега в начале сезона.

"С начала сезона у нас очень сложный, очень нестабильный снег, - сказал на прошлой неделе AFP Люк Николино, менеджер склонов курорта Ла-Плань. - Это своего рода мильфей с множеством скрытых, хрупких слоев".

Условия уже были опасными после шторма "Нильс", который на прошлой неделе прошел через Альпы, в результате чего выпало от 60 до 100 см снега, а в некоторых районах Альп прогнозируется еще 40-50 см в понедельник.

Юлия Шрамко

Новости МираПогода и окружающая среда
Дорожно-транспортное происшествие
Хранитель
Австрия
Швейцария
Франция
Италия