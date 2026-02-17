Мощный зимний шторм принес в Калифорнию рекордные снегопады и угрозу разрушительных селей

Калифорния оказалась в эпицентре масштабного зимнего шторма, который вызвал опасные грозы, ураганный ветер и экстремальные осадки в виде дождя и снега. Местные власти ввели режим повышенной готовности для экстренных служб из-за угрозы внезапных наводнений и оползней в районах, где растительность была уничтожена прошлогодними лесными пожарами. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Шторм вызвал транспортный коллапс на ключевых автомагистралях штата, в частности движение на шоссе I-80 вблизи границы с Невадой было полностью остановлено из-за массовых аварий и нулевой видимости. В Лос-Анджелесе миллионы жителей получили предупреждение о возможной эвакуации, поскольку перенасыщенная влагой почва угрожает превратиться в потоки грязи. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, убирая поваленные деревья и обломки, блокирующие проезд на трассе US-101 и других региональных дорогах.

Мы приказали всем городским департаментам быть в состоянии максимальной готовности. Приоритетом является безопасность жителей в зонах риска, где возможны селевые потоки, поэтому мы призываем людей строго следовать указаниям по эвакуации