Мощный зимний шторм принес в Калифорнию рекордные снегопады и угрозу разрушительных селей

16 февраля, 17:19 • 12429 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 23889 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 20873 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 33704 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 28346 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 48505 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 26635 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29654 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35635 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 38331 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
публикации
Эксклюзивы
На Закарпатье взяли под стражу иностранца по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней16 февраля, 18:31 • 4588 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 8534 просмотра
Зеленский поручил очистить СБУ от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам16 февраля, 19:05 • 4166 просмотра
Умер известный украинский психиатр и диссидент Семен Глузман16 февраля, 19:55 • 3944 просмотра
В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле16 февраля, 21:44 • 8582 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 12364 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 23193 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 33708 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 48506 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 82578 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода23:14 • 2808 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 8600 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 12743 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 22618 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 28777 просмотра
Мощный зимний шторм принес в Калифорнию рекордные снегопады и угрозу разрушительных селей

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Калифорния переживает мощный зимний шторм с грозами, ураганным ветром и экстремальными осадками, что привело к транспортному коллапсу и угрозе оползней. Власти Лос-Анджелеса объявили максимальную готовность и призывают к эвакуации в зонах риска.

Мощный зимний шторм принес в Калифорнию рекордные снегопады и угрозу разрушительных селей
Фото: AP

Калифорния оказалась в эпицентре масштабного зимнего шторма, который вызвал опасные грозы, ураганный ветер и экстремальные осадки в виде дождя и снега. Местные власти ввели режим повышенной готовности для экстренных служб из-за угрозы внезапных наводнений и оползней в районах, где растительность была уничтожена прошлогодними лесными пожарами. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Шторм вызвал транспортный коллапс на ключевых автомагистралях штата, в частности движение на шоссе I-80 вблизи границы с Невадой было полностью остановлено из-за массовых аварий и нулевой видимости. В Лос-Анджелесе миллионы жителей получили предупреждение о возможной эвакуации, поскольку перенасыщенная влагой почва угрожает превратиться в потоки грязи. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, убирая поваленные деревья и обломки, блокирующие проезд на трассе US-101 и других региональных дорогах.

Новая Зеландия готовится к новым ливням после смертоносных наводнений15.02.26, 06:17 • 12996 просмотров

Мы приказали всем городским департаментам быть в состоянии максимальной готовности. Приоритетом является безопасность жителей в зонах риска, где возможны селевые потоки, поэтому мы призываем людей строго следовать указаниям по эвакуации

– заявила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

Климатический контраст и борьба со стихией

Нынешний циклон поражает своей интенсивностью на фоне длительной "снежной засухи", наблюдавшейся в большинстве западных штатов США в течение последних десятилетий.

В то время как жители прибрежных городов, таких как Сан-Франциско, готовятся к граду и подтоплениям, жители горных поселков пытаются защитить свои дома с помощью импровизированных траншей и барьеров. Метеорологи предупреждают, что этот шторм является лишь началом серии атмосферных фронтов, которые будут атаковать побережье в течение недели.

Мощный шторм вызвал торнадо и масштабные разрушения в южных штатах США16.02.26, 02:12 • 11449 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Село
Ураган в США
Дорожно-транспортное происшествие
Невада
Ассошиэйтед Пресс
Калифорния
Сан-Франциско
Соединённые Штаты
Лос-Анджелес