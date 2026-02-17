Мощный зимний шторм принес в Калифорнию рекордные снегопады и угрозу разрушительных селей
Калифорния переживает мощный зимний шторм с грозами, ураганным ветром и экстремальными осадками, что привело к транспортному коллапсу и угрозе оползней. Власти Лос-Анджелеса объявили максимальную готовность и призывают к эвакуации в зонах риска.
Калифорния оказалась в эпицентре масштабного зимнего шторма, который вызвал опасные грозы, ураганный ветер и экстремальные осадки в виде дождя и снега. Местные власти ввели режим повышенной готовности для экстренных служб из-за угрозы внезапных наводнений и оползней в районах, где растительность была уничтожена прошлогодними лесными пожарами. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Шторм вызвал транспортный коллапс на ключевых автомагистралях штата, в частности движение на шоссе I-80 вблизи границы с Невадой было полностью остановлено из-за массовых аварий и нулевой видимости. В Лос-Анджелесе миллионы жителей получили предупреждение о возможной эвакуации, поскольку перенасыщенная влагой почва угрожает превратиться в потоки грязи. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, убирая поваленные деревья и обломки, блокирующие проезд на трассе US-101 и других региональных дорогах.
Мы приказали всем городским департаментам быть в состоянии максимальной готовности. Приоритетом является безопасность жителей в зонах риска, где возможны селевые потоки, поэтому мы призываем людей строго следовать указаниям по эвакуации
Климатический контраст и борьба со стихией
Нынешний циклон поражает своей интенсивностью на фоне длительной "снежной засухи", наблюдавшейся в большинстве западных штатов США в течение последних десятилетий.
В то время как жители прибрежных городов, таких как Сан-Франциско, готовятся к граду и подтоплениям, жители горных поселков пытаются защитить свои дома с помощью импровизированных траншей и барьеров. Метеорологи предупреждают, что этот шторм является лишь началом серии атмосферных фронтов, которые будут атаковать побережье в течение недели.
