Новая Зеландия готовится к новым ливням после смертоносных наводнений

Власти Новой Зеландии обновили предупреждение об экстремальных осадках и штормовом ветре, угрожающих стране после первой волны непогоды. Масштабные паводки уже привели к гибели по меньшей мере одного человека, а спасательные службы работают в режиме повышенной готовности из-за риска новых разрушений. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Метеорологи предостерегают, что переувлажненная почва не способна поглощать новые осадки, что создает критическую опасность оползней и разлива рек. Во многих регионах Южного и Северного островов действуют штормовые предупреждения, поскольку скорость ветра угрожает линиям электропередач и целостности зданий.

Транспортное сообщение уже частично парализовано: несколько магистралей заблокированы из-за размытия дорог и завалов, что затрудняет доступ к пострадавшим районам.

Действия властей и безопасность населения

Правительство координирует работу с местными общинами для укрепления дамб и подготовки пунктов эвакуации. Премьер-министр подчеркнул важность защиты жителей изолированных поселений, где связь остается нестабильной. Жителей призывают избегать поездок в горную местность и низины в течение следующих 48 часов, пока циклон не начнет отходить от побережья. Фермеры уже сообщают о значительных потерях из-за затопления пастбищ, что потребует дополнительной государственной поддержки для восстановления агросектора.

