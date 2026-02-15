$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 февраля, 19:48 • 9952 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 19237 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 19561 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 20201 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 19382 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 18027 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15165 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15184 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15106 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14520 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Новая Зеландия готовится к новым ливням после смертоносных наводнений

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Власти Новой Зеландии обновили предупреждение об экстремальных осадках и штормовом ветре. Масштабные паводки уже привели к гибели по меньшей мере одного человека.

Новая Зеландия готовится к новым ливням после смертоносных наводнений

Власти Новой Зеландии обновили предупреждение об экстремальных осадках и штормовом ветре, угрожающих стране после первой волны непогоды. Масштабные паводки уже привели к гибели по меньшей мере одного человека, а спасательные службы работают в режиме повышенной готовности из-за риска новых разрушений. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Метеорологи предостерегают, что переувлажненная почва не способна поглощать новые осадки, что создает критическую опасность оползней и разлива рек. Во многих регионах Южного и Северного островов действуют штормовые предупреждения, поскольку скорость ветра угрожает линиям электропередач и целостности зданий.

Шторм "Марта" опустошает поля Испании и Португалии: убытки аграриев достигают сотен миллионов евро07.02.26, 20:28 • 5848 просмотров

Транспортное сообщение уже частично парализовано: несколько магистралей заблокированы из-за размытия дорог и завалов, что затрудняет доступ к пострадавшим районам.

Действия властей и безопасность населения

Правительство координирует работу с местными общинами для укрепления дамб и подготовки пунктов эвакуации. Премьер-министр подчеркнул важность защиты жителей изолированных поселений, где связь остается нестабильной. Жителей призывают избегать поездок в горную местность и низины в течение следующих 48 часов, пока циклон не начнет отходить от побережья. Фермеры уже сообщают о значительных потерях из-за затопления пастбищ, что потребует дополнительной государственной поддержки для восстановления агросектора.

Шторм на севере Марокко унес жизни четырех человек, еще один человек пропал без вести08.02.26, 22:57 • 4599 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
