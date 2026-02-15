$42.990.00
Нова Зеландія готується до нових злив після смертоносних повеней

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Влада Нової Зеландії оновила попередження про екстремальні опади та штормовий вітер. Масштабні паводки вже призвели до загибелі щонайменше однієї людини.

Нова Зеландія готується до нових злив після смертоносних повеней

Влада Нової Зеландії оновила попередження про екстремальні опади та штормовий вітер, що загрожують країні після першої хвилі негоди. Масштабні паводки вже призвели до загибелі щонайменше однієї людини, а рятувальні служби працюють у режимі підвищеної готовності через ризик нових руйнувань. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Метеорологи застерігають, що перезволожений ґрунт не здатен поглинати нові опади, що створює критичну небезпеку зсувів та розливу річок. У багатьох регіонах Південного та Північного островів діють штормові попередження, оскільки швидкість вітру загрожує лініям електропередач та цілісності будівель.

Шторм "Марта" спустошує поля Іспанії та Португалії: збитки аграріїв сягають сотень мільйонів євро07.02.26, 20:28 • 5846 переглядiв

Транспортне сполучення вже частково паралізоване: кілька магістралей заблоковані через розмиття доріг та завали, що ускладнює доступ до постраждалих районів.

Дії влади та безпека населення

Уряд координує роботу з місцевими громадами для зміцнення дамб та підготовки пунктів евакуації. Прем’єр-міністр наголосив на важливості захисту жителів ізольованих поселень, де зв’язок залишається нестабільним. Мешканців закликають уникати поїздок у гірську місцевість та низини протягом наступних 48 годин, доки циклон не почне відходити від узбережжя. Фермери вже повідомляють про значні втрати через затоплення пасовищ, що потребуватиме додаткової державної підтримки для відновлення агросектору.

Шторм на півночі Марокко забрав життя чотирьох людей, ще одна особа зникла безвісти08.02.26, 22:57 • 4597 переглядiв

Степан Гафтко

