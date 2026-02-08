Шторм на півночі Марокко забрав життя чотирьох людей, ще одна особа зникла безвісти

$43.140.00
50.900.00
ukenru
19:59 • 2146 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
17:37 • 10652 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 14492 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 16646 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 19293 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 18603 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 13529 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 11675 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24085 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 38031 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
78%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Франції двоє лижників загинули через сходження лавини в Альпах8 лютого, 11:04 • 9648 перегляди
фсб заявила про видачу росії підозрюваного у замаху на генерала алексєєва8 лютого, 11:28 • 12730 перегляди
Київщина повертається до графіків, енергетики стабілізували ситуацію - ДТЕКPhoto8 лютого, 13:46 • 5532 перегляди
Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер15:32 • 13650 перегляди
Індія долучилась до війни з "тіньовим флотом" і затримала три танкери - ЗМІVideo18:41 • 5480 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 26579 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 47954 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 66832 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 60681 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 61337 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Село
Київська область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 23815 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 37819 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 39433 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 48022 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 50708 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
MIM-104 Patriot

Шторм на півночі Марокко забрав життя чотирьох людей, ще одна особа зникла безвісти

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Внаслідок раптових повеней, спричинених штормом Марта на півночі Марокко, загинуло четверо людей, одна особа зникла безвісти.

Шторм на півночі Марокко забрав життя чотирьох людей, ще одна особа зникла безвісти

Раптові повені, спричинені штормом на півночі Марокко, забрали життя щонайменше чотирьох людей, у той час, коли країна боролася з сильними дощами та викидами води з переповнених дамб, що призвели до масової евакуації. Про це пише AP з посиланням на місцеву владу, передає УНН.

Деталі

Троє дітей — дівчинка та два хлопчики віком від 2 до 14 років — та чоловік близько 30 років загинули в автомобілі, який змило в селі поблизу Тетуана, приблизно за 270 кілометрів (168 миль) на північ від столиці Рабата, згідно із заявою Міністерства внутрішніх справ з посиланням на місцеву владу. Ще одна людина залишається зниклою безвісти.

Місцева влада заявила, що розпочне розслідування того, що сталося.

Шторм Леонардо на Піренеях: повені та зсуви ґрунту, загиблі та зниклі безвісти05.02.26, 23:59 • 5725 переглядiв

Додамо

Раптові повені були спричинені штормовою системою, відомою як Марта, яка пройшла до Марокко протягом вихідних і винесла до 92 міліметрів (3,6 дюйма) опадів на деякі північні міста, повідомив Associated Press Хуссін Юабед з Генерального управління метеорології Марокко. Шторм Марта також досяг сусідніх Іспанії та Португалії.

Кілька днів раніше інший шторм, Леонардо, обрушився на північну Африку та Піренейський півострів. У Марокко він переповнив дамби та річки, пошкодивши будинки та посіви, спричинивши незначні зсуви та змусивши понад 150 000 людей евакуюватися.

За словами чиновників, турбулентна погода також забезпечила Марокко щонайменше річним запасом питної води та збільшила ресурси для критично важливого сільськогосподарського сектору країни, що забезпечило полегшення після багаторічної посухи.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Село
Дорожньо-транспортна пригода
Марокко
Іспанія
Португалія