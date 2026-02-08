Шторм на півночі Марокко забрав життя чотирьох людей, ще одна особа зникла безвісти

Раптові повені, спричинені штормом на півночі Марокко, забрали життя щонайменше чотирьох людей, у той час, коли країна боролася з сильними дощами та викидами води з переповнених дамб, що призвели до масової евакуації. Про це пише AP з посиланням на місцеву владу, передає УНН.

Деталі

Троє дітей — дівчинка та два хлопчики віком від 2 до 14 років — та чоловік близько 30 років загинули в автомобілі, який змило в селі поблизу Тетуана, приблизно за 270 кілометрів (168 миль) на північ від столиці Рабата, згідно із заявою Міністерства внутрішніх справ з посиланням на місцеву владу. Ще одна людина залишається зниклою безвісти.

Місцева влада заявила, що розпочне розслідування того, що сталося.

Додамо

Раптові повені були спричинені штормовою системою, відомою як Марта, яка пройшла до Марокко протягом вихідних і винесла до 92 міліметрів (3,6 дюйма) опадів на деякі північні міста, повідомив Associated Press Хуссін Юабед з Генерального управління метеорології Марокко. Шторм Марта також досяг сусідніх Іспанії та Португалії.

Кілька днів раніше інший шторм, Леонардо, обрушився на північну Африку та Піренейський півострів. У Марокко він переповнив дамби та річки, пошкодивши будинки та посіви, спричинивши незначні зсуви та змусивши понад 150 000 людей евакуюватися.

За словами чиновників, турбулентна погода також забезпечила Марокко щонайменше річним запасом питної води та збільшила ресурси для критично важливого сільськогосподарського сектору країни, що забезпечило полегшення після багаторічної посухи.